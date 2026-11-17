El cuerpo del periodista Camilo Rodríguez ya fue retirado de la Medicatura Forense, luego de que sus hermanos realizaran las diligencias correspondientes para retirarlo.

Sus familiares lo recogieron en las instalaciones judiciales y, en este momento, lo trasladan hacia la Funeraria La Última Joya, en Cartago, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

El cuerpo de Camilo Rodríguez va camino a Cartago. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Cortesía)

Uno de sus hermanos menores, Andrés Rodríguez, expresó una frase cargada de sentimiento al referirse al periodista: “Camilo ya está en paz”

Andŕes Rodríguez, hermano de Camilo, lloró al decir que su hermano ya está en paz. Foto: Rafael Pacheco (Rafael /Cortesía)

Los familiares han enfrentado momentos muy dolorosos desde que recibieron la noticia del asesinato del comunicador.

Camilo quería ser despedido en Cartago y enterrado en la bóveda donde está una de sus abuelitas.