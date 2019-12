“Tenía el casco quebrado, no respiraba, hubo que entubarlo y lo primero que pensé fue ‘¿en qué putas me metí?’. Yo decía: ‘si esto va a ser así, si esto está pasando en las primeras dos horas, no me quiero imaginar el resto’. Es que yo apenas tenía si acaso dos horas de haberme montado al carro, era mi primera vez y sabía que podía haber caídas pero no a ese nivel de accidente”, recuerda el médico.