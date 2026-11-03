El dramático reto de rescatistas para recuperar el cuerpo de un hombre tras caer a guindo de 30 metros en Tarrazú

Los rescatistas tuvieron que enfrentar una labor retadora para sacar el cuerpo de Antony Calvo Sandoval, de 39 años, tras caer con su automóvil a un guindo de aproximadamente 30 metros en Cerro Placas, en San Jerónimo de San Marcos de Tarrazú.

La emergencia ocurrió a las 6 p. m. de este lunes 2 de noviembre y obligó a los cruzrojistas y a Rescate Urbano a utilizar equipo especializado de cuerdas debido a las complicadas condiciones del terreno y a la ubicación en la que quedó el vehículo.

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Antony Calvo Sandoval, de 39 años, murió dentro del vehículo; otras tres personas sobrevivieron al accidente en Tarrazú. Foto: Rescate Urbano (Rescate Urbano/Rescate Urbano)

Los rescatistas tuvieron que asegurarse con cuerdas para llegar hasta el automotor y realizar las maniobras necesarias para sacar el cuerpo de Calvo Sandoval, quien fue encontrado sin signos vitales dentro del carro.

Trascendió que Calvo era amante de la aventura, pues en apariencia practicaba el rafting; sin embargo, esto no fue confirmado.

La labor también permitió auxiliar a las otras tres personas que viajaban en el vehículo y que sobrevivieron al accidente.

Así quedó el carro en el que viajaba Antony Calvo Sandoval, en Tarrazú. Foto: Rescate Urbano (Rescate Urbano/Rescate Urbano)

La Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte básico y una unidad de primera intervención en rescate, con aproximadamente ocho cruzrojistas.

Tras valorar a los cuatro ocupantes, los socorristas trasladaron a tres personas a centros médicos: dos en condición urgente y una en condición estable.

Los pacientes fueron llevados inicialmente al CAIS de Tarrazú y posteriormente al hospital Max Peralta en Cartago.

Para liberar a la víctima mortal, los cruzrojistas también necesitaron herramientas de extracción hidráulica.