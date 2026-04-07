Sucesos

El escalofriante video en Aserrí que muestra los últimos segundos de un motociclista ultimado

Crimen ocurrió la tarde de este lunes mientras la víctima tomaba agua al lado de su motocicleta

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre fue asesinado en Aserrí, la tarde de este lunes de varios balazos.

En el video se observa cuando la víctima llega en su moto, se baja, se quita el casco y se estaciona en la orilla de la calle; en ese momento, pasa una moto con dos ocupantes a gran velocidad. También, cerca del sitio, se encontraba un peatón.

Un video captó el crimen ocurrido en Aserrí
Un video captó el crimen ocurrido en Aserrí (Cortesía/Cortesía)

Luego, el motorizado echa la moto atrás para meterla aún más en la orilla de la calle, toma agua y cierra la botella. En ese instante, la motocicleta sospechosa regresa en sentido contrario y los ocupantes le disparan en reiteradas ocasiones. El hombre trató de escapar, pero quedó tendido a media calle debido a las múltiples heridas.

Los hechos ocurrieron específicamente en la entrada por el antiguo bar Tobis.

Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, el cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

Por respeto a la familia de la víctima, este medio no compartirá el video.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
aserrívideocrimenhomicidiobalazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.