El hombre al que amó por 12 años intentó matarla dos veces; ahora ella deberá enfrentarlo

Una mujer de apellido Álvarez habría sido víctima de tentativa de femicidio en al menos dos ocasiones.

El sospechoso es un sujeto de apellido Matute, con quien ella convivió por al menos 12 años.

Estos hechos serán analizados por los jueces del Tribunal Penal de Limón, a partir de este martes 26 de agosto, en un juicio contra este sujeto.

De acuerdo con la investigación, la pareja mantuvo una relación sentimental por 12 años, la cual terminó a inicios del 2023.

El viernes 31 de marzo del 2023, en horas de la tarde, supuestamente Matute estaba en compañía de la mujer en una vivienda en Sixaola, Talamanca, en el Caribe sur de Limón.

“Aparentemente, la pareja tuvo una discusión, cuando Matute golpeó fuertemente a la mujer en la cabeza, desequilibrándola por lo cual cayó al suelo, y le provocó una herida en el oído”, señala la investigación.

La víctima interpuso medidas de protección, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado Contravencional de Bribrí, en materia de Violencia Doméstica.

El sujeto tenía prohibido perturbarla o acercarse a la ofendida; sin embargo, la tarde del domingo 21 de mayo del 2023, habría llegado a la casa de la mujer, quien estaba en compañía de familiares y entró a la vivienda.

“Presuntamente, Matute estando adentro de la vivienda y mientras que la ofendida compartía con sus familiares, haciendo uso de una herramienta conocida como sacho (pico para trabajar la tierra), se le acercó por la espalda y le lanzó un golpe con esa herramienta en la cabeza mientras que la amenazaba.

“Matute no logró quitarle la vida a agraviada, por cuanto ella logró esquivar el ataque y resguardarse debajo de un desayunador, sin embargo, el imputado logró agredirla en una de sus manos, provocándole lesiones en los dedos”, señalaron las autoridades.

El debate contará con cuatro testigos de lo ocurrido con la pareja.