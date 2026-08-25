El ingenioso y millonario truco con el que robaron ¢189 millones en Costa Rica

Un total de 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron detenidas por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosas de participar en una millonaria estafa informática que habría provocado un perjuicio económico cercano a los ¢189 millones.

Una cuenta falsa habría sido la clave para robar ¢189 millones, detuvieron 11 sospechosos (oij/cortesía)

Según la información preliminar, los sospechosos habrían utilizado documentación falsa para abrir una cuenta bancaria a nombre de un hombre, quien figura como la persona ofendida en el caso.

Una vez que la cuenta fue habilitada, los sospechosos aparentemente realizaron débitos en tiempo real y trasladaron dinero desde otras cuentas que pertenecían a la víctima.

Los investigadores determinaron, además, que varias de las personas detenidas figurarían como cuentas destino; es decir, cuentas a las que habría llegado parte del dinero sustraído.

Como parte de las pesquisas, los agentes establecieron que, aparentemente, algunos de los sospechosos habían retirado aproximadamente ¢15 millones en cajeros automáticos. El resto del dinero, según la investigación, había sido utilizado para comprar criptomonedas, dificultando así el rastreo de los fondos.

Las pesquisas permitieron identificar a las personas que, presuntamente, habrían participado en la recepción del dinero y en los posteriores retiros.

Dos de los hombres fueron detenidos este lunes, pasadas las 3 p. m., en Barreal de Heredia.

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Las restantes nueve personas fueron detenidas este martes entre las 5 a. m. y las 9 a. m., durante acciones efectuadas en diferentes sectores de San José, entre ellos Barrio La Cruz, San Sebastián, Desamparados y Aserrí.

Los detenidos son:

Un hombre de apellido Cruz , de 62 años.

, de 62 años. Un hombre de apellido Cruz , de 26 años.

, de 26 años. Una mujer de apellido López , de 32 años.

, de 32 años. Un hombre de apellido Russel , de 29 años.

, de 29 años. Un hombre de apellido Calderón , de 38 años.

, de 38 años. Una mujer de apellido Ramírez , de 22 años.

, de 22 años. Una mujer de apellido Hernández .

. Un hombre de apellido Castillo , de 30 años.

, de 30 años. Un hombre de apellido Chinchilla , de 37 años.

, de 37 años. Un hombre de apellido Arce , de 31 años.

, de 31 años. Un hombre de apellido Santamaría, de 28 años.

Todos quedaron a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.