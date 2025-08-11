El próximo miércoles será clave para el futuro de Celso Gamboa

El exmagistrado Celso Gamboa, podría recibir buenas noticias el próximo miércoles 13 de agosto, a las 3 p. m.

Esa es la fecha en la que los jueces Franz Paniagua, Rosaura García y Alfredo Arias, del Tribunal Penal de Hacienda darán su veredicto, por el supuesto delito de tráfico de influencias que se les sigue.

Sería un problema menos para Gamboa, quien es requerido en Texas, Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas.

Carlos Rodríguez, representante, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió en sus conclusiones que absolvieran a Gamboa, junto con la exfiscal Berenice Smith, y el exalcalde de San José, Johnny Araya, acusados en la misma causa.

El Ministerio Público argumentó que no se logró probar la influencia que se les atribuía y por la que apelaron por un segundo juicio.

Celso Gamboa fue una estrella del área judicial, un abogado prometedor que sabía cautivar a las personas, escalar puestos y conquistar elogios. (Archivo/Archivo)

Federico Quesada, representante de la Procuraduría, por su parte, no pidió que fueran absueltos.

Alfonso Ruiz, uno de los defensores del exalcalde de San José, Johnny Araya, señaló que la defensa busca un fallo que pueda marcar la diferencia y es lo que esperan para este miércoles.

“Esperamos una sentencia absolutoria, contundente, un hecho que se califica como atípico, los elementos de prueba no dan para constituir delito, no es suficiente para acreditar ninguna participación debería finalizar con una sentencia absolutoria”, manifestó Ruiz.

Araya baja todos los santos para salir bien librado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este juicio es muy importante, porque Celso Gamboa está en la lista de extraditables hacia Estados Unidos, y ninguna persona debe tener causas penales abiertas en Costa Rica para enfrentar otro proceso fuera del país.

Celso Gamboa contó cuánto gana como abogado

En días anteriores, Gamboa detalló en el juicio el salario mensual que recibe estando en libertad.

Él manifestó que su profesión es abogado y criminólogo, su casa está en Piuta, Limón; sin embargo, antes de ser capturado regresó a vivir a la casa de su mamá en San Francisco de Dos Ríos, San José, la vivienda en la que vivió por más de 30 años, según detalló.

“Estando en libertad, aproximadamente, entre $12 mil dólares a $15 mil mensuales”, señaló el imputado ante la consulta de los jueces.

Es decir, Gamboa, gana entre ¢6 millones y ¢7.485.000 aproximadamente.

