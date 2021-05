–Es que el máximo son cincuenta años. Yo me porto bien, ya no he vuelto a quererme fugar, tengo bachillerato y participó en todos los cursos que me llaman la atención y hasta los termino. Aquí me han hablado y me han dicho que me van a ayudar para poder irme con mi familia pronto, a veces me hacen pruebas y así para ver si estoy listo. Yo voy a salir de aquí pronto.