-Ahorita fumar, pero estuve consumiendo crack mucho tiempo y me puse tan feo que parecía un enfermo terminal. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba porque estaba demacrado y yo no le quise contar nada; un día decidí que no más y lo dejé, por la cárcel siempre pasa droga, en Máxima Seguridad, cuando empecé la condena, a veces me pedían que guardara hasta cien gramos de cocaína en el tele porque hacía requisas.