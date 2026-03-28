El sueño que la tragedia apagó hace casi 15 años: Dennis Marshall y Arianna Masís murieron con una ilusión sin cumplir

Un gran sueño quedó pendiente para el futbolista costarricense Dennis Marshall Maxwell y su esposa Meilyn Arianna Masís Castro.

La pareja, ambos de 25 años al momento de su fallecimiento, murió en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32.

En Expediente LT recordamos esta tragedia que cumplirá 15 años. El dolor sigue intacto para sus familias como la mañana de aquel jueves 23 de junio del 2011.

En conversación con La Teja, Dennis Marshall Herron, padre del futbolista, recordó la última vez que vio a su único hijo y los planes que tenían antes del fatal accidente.

“Él salió de aquí (barrio Corales 3, Limón), ese jueves en la mañana. Iba con Ariana a buscar a un sacerdote, porque iban a planear lo de la boda de ellos”, relató.

La pareja ya se había casado por lo civil en diciembre del 2010, pero soñaban con una boda por la iglesia católica. Incluso, ya tenían fecha.

El día del accidente, supuestamente, se dirigían para la iglesia de Belén, Heredia, donde se reunirían con el sacerdote y los futuros padrinos.

“Ellos ya tenían la fecha, estaba para el 16 de diciembre, creo. Porque ellos iban a Dinamarca y cuando volvían en las vacaciones de él, se iban a casar por la iglesia”, recordó su padre.

Dennis Marshall junto a Meilyn Arianna Masis Castro, él jugaba para el equipo Aalborg de Dinamarca. (Gustavo Jimenez)

Dennis era defensa y jugaba para Aalborg Boldspilklub de Dinamarca; y cuando finalizara la temporada, se realizaría la boda.

Marshall estaba en un gran momento profesional y se proyectaba como uno de los mejores jugadores de Costa Rica.

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Dennis Marshall en el Estadio Cuty Monge. Foto: Mario Castillo (Mario Castillo)

Un amor que sigue presente

Dennis era hijo único y junto con Arianna formaban lo más importante para su familia. A casi 15 años de su partida, su recuerdo sigue vivo en cada rincón del hogar de los Marshall.

“Nosotros aquí estamos muy fortalecidos, tenemos las fotos de Denis en toda la casa, junto con Arianna. Yo paso y todos los días lo saludo, es la forma de tener esa paz”, expresó.

El cuarto del futbolista se mantiene prácticamente intacto y es uno de los lugares más especiales para su papá.

“Aun después de casi 15 años, yo paso mucho tiempo en el cuarto de él, soy el que más lo uso”, comentó.

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Un dolor que no desaparece

La pérdida sigue siendo profunda. No hay día en que no extrañen a su hijo y la vida que pudo haber tenido.

“Denis realmente hace mucha falta, pero tenemos que llegar a la realidad… hay que ver cómo se hace para seguir adelante buscando la fortaleza”, dijo.

Uno de los detalles que más ha marcado a la familia es que la pareja murió tomada de la mano, reflejo del amor que siempre los caracterizó.

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Después de la boda, la familia soñaba con la llegada de nietos, con convertirse en abuelos, pero todo eso quedó en una ilusión.

“Nos hubiera dejado una heredera o herederos, pero no se pudo, porque ya después del matrimonio lo que se busca son los nietos”, manifestó con alegría este padre.

La pareja se conoció en el aeropuerto y desde entonces fueron inseparables. Sin embargo, al momento de despedirlos, sus cuerpos fueron separados: Dennis fue sepultado en Limón y Arianna en Desmonte, San Mateo, Alajuela.

El recuerdo de una tragedia que marcó al país

La familia ha pasado por la ruta 32, donde ocurrió el accidente, y aunque no sienten miedo, sí enfrentan un profundo dolor.

“Hemos pasado y nos trae recuerdos no gratos, porque ahí fue donde quedó nuestro bebé”, expresó su padre.

Sobre lo ocurrido, prefieren no profundizar, ya que significa revivir el dolor. Lo que se manejó en su momento es que el vehículo en el que viajaban derrapó y colisionó contra un camión.

A pesar del paso del tiempo, las familias mantienen el recuerdo vivo y, en medio del dolor, se apoyan en la fe.

“Las dos familias estaban muy contentas con el hogar que formaban y el amor que ellos se tenían uno al otro”, dijo.

Un gran sueño quedó pendiente para el futbolista costarricense Dennis Marshall Maxwell y su esposa Meilyn Arianna Masis Castro. Foto: Archivo GN (Juliana Barquero/Archivo GN)

El papá concluyó agradeciendo el tener presente el recuerdo de su hijo, tanto como lo hacen en su núcleo familiar.

“Les agradezco por tener a Dennis todavía en la mente; él se lo merecía de todos modos, era un gran muchacho, iba por muy buen camino, pero como digo, las cosas en la vida suceden y hay que aceptarlas”, concluyó don Dennis, quien en medio del dolor solo aceptó lo que ocurrió sin buscar responsables.

26/06/2011 En la catedral de Limn hoy los funerales de Dennis Marchall el exjugador de la sele/Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un día triste

La fatalidad fue reportada a la 1:30 p. m., en el kilómetro 46, frente a la entrada del teleférico, en la carretera Braulio Carrillo, en sentido hacia San José.

El defensor manejaba un Mazda modelo 1999 y chocó al costado derecho contra un tráiler. El fuerte impacto provocó la muerte de la pareja.

Al sitio llegaron los cruzrojistas y bomberos, quienes tuvieron que usar equipo hidráulico para sacar los cuerpos, pues ya no había nada que hacer por ellos.

La fatalidad sucedió cuando estaba lloviendo en esta transitada carretera. La versión que manejaron las autoridades de tránsito es que el carro derrapó hacia la derecha y, en la maniobra, lo jalaron hacia la izquierda; desdichadamente, pasaba el tráiler y el golpe fue fatal.

Guillermo Sosa, el conductor de una buseta que estaba al frente del teleférico, señaló a los medios que fue uno de los primeros en correr para intentar dar ayuda, pero la pareja estaba mal.

24Junio2011 Estadio Rosabal Cordero. Aficionados, jugadores e incluso el cuerpo tcnico de la Seleccin Nacional llegaron esta tarde al estadio Eladio Rosabal Cordero, a la vela de los cuerpos del futbolista Dennis Marshall y su esposa Meylin Mass./ Juliana Barquero (Juliana Barquero/Archivo GN)

24Junio2011 Estadio Rosabal Cordero. Aficionados, jugadores e incluso el cuerpo tcnico de la Seleccin Nacional llegaron esta tarde al estadio Eladio Rosabal Cordero, a la vela de los cuerpos del futbolista Dennis Marshall y su esposa Meylin Mass./ Juliana Barquero (Juliana Barquero/Archivo GN)

La mamá de Marshall había estado en ese mismo carro minutos antes, pero ella se bajó en Guácimo, donde esperó el cuerpo de su hermano Reinaldo Maxwell, quien había fallecido tres días antes.

Una de las últimas acciones que realizó Dennis fue dar autógrafos en una gasolinera en la que llenó el carro y luego siguió sobre la ruta 32.

Marshall jugaba en Dinamarca desde el 2009. También formaba parte de la Selección Nacional de Costa Rica; cinco días antes de la tragedia anotó un gol con la Sele ante su similar de Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro de la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Tenía cinco días en suelo tico luego de haber llegado de ese partido. Su esposa lo esperó en el aeropuerto Juan Santamaría y de inmediato se fueron para Limón, donde la familia del jugador.

Universitario y defensa de la Sele

Marshall era graduado de Administración de Negocios y, tras finalizar su carrera universitaria, siguió su pasión por el fútbol.

Primero formó parte del equipo de Limón; después, en el 2007, pasó a Puntarenas FC, luego al Herediano y dos años después fue contratado en el Aalborg Boldspilklub de Dinamarca.

Era un joven con un futuro prometedor, tanto en las canchas como en la carrera de la que se había graduado.

El cuerpo de Dennis Marshall estuvo en la cancha del estadio de Heredia antes de ser llevado a su natal Limón donde fue sepultado. Foto: Archivo GN (Juliana Barquero)

Muchas personas llegaron al Estadio Rosabal Cordero a despedir a los esposos. (Juliana Barquero)

Despedidos por muchas personas

Los cuerpos de la pareja fueron velados en el antiguo estadio Rosabal Cordero en Heredia, el viernes siguiente de la fatalidad, donde fueron recibidos con aplausos por muchas personas.

Los jugadores de la Selección Nacional cargaron el ataúd de Marshall hasta la sala de sesiones donde las familias de ellos estuvieron junto a los féretros por unos 15 minutos solo con el núcleo familiar.

Luego los seguidores pudieron despedirse de la pareja, mientras el cuerpo de Marshall era llevado a la cancha por última vez.

Los cuerpos de los esposos no fueron sepultados juntos; a Arianna la enterraron el sábado 25 de julio del 2011 en San Mateo, a Marshall lo despidieron en Limón el domingo siguiente.

En Dinamarca también suspendieron dos entrenamientos del Aalborg por la muerte del futbolista costarricense.