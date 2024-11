Elena Correa manda alarmante mensaje luego de que asaltaran su casa

Elena Correa, modelo y cantante.

La guapa cantante Elena Correa habló en sus historias de Instagram sobre el violento asalto que sufrió en su casa y además insinuó que hay que tener cuidado con algunas personas cercanas porque pueden traicionar y hacer daño.

La pesadilla que sufrió la cantante, ocurrió la madrugada del pasado 29 de octubre en su lujosa casa en Los Ángeles de San Rafael de Heredia.

Elena no se refirió a cómo ocurrieron los hechos, pero sí muy valiente, contó cómo ha hecho para afrontar un momento tan lleno de inseguridad y doloroso, en medio de las tragedias que le ha tocado vivir este año, entre ellas la muerte de su papito don Gustavo Correa Saldarriaga en julio.

Elena quiso soltar todo lo vivido para poder celebrar bien este domingo 3 de noviembre su cumpleaños 34.

“Me tomé esta semana para reflexionar y estar conmigo misma y tratar de digerir lo sucedido por esta razón decidí hacer estas historias, primero dar gracias a Dios por poder estar aquí, el día de hoy, por cuidarme y siempre estar a mi lado, gracias a las personas que se han preocupado por mí, por mi salud, por mi estado de ánimo, quiero que sepan que estoy bien”, dijo la exreina de belleza.

Elena Correa habló sobre asalto a su casa

Elena aseguró que sabe que muchas personas están orando por ella, y que ella también le pide a Dios que la ayuda a salir rápido de esta situación. Ella cuenta con el apoyo de su hermana, mamá, amigos cercanos y algunos familiares.

“Soy una mujer que tratar de salir rápido de las situaciones. Tengo que ser honesta, he llorado bastante, se me juntaron todas las cosas, tengo sentimientos encontrados, el hecho de que mi papá falleciera hace tres meses, mi perrito se pierde (su perrito Mickey) y ahora pasa esto”, dijo.

“Ahora pasa esto, hay indicios de la y las personas que hicieron esto, eso por lo menos me da paz, yo sí creo en la justicia de este país y sé que pronto van a haber buenas noticias con respecto a esto, además está claro de que era alguien de mi confianza (involucrado) y es lamentable de que yo misma tenga que decir algo como esto”, añadió.

LEA MÁS: Asalto a Elena Correa: delincuentes la encañonaron y la amarraron

La cantante asegura que aunque ha sido muy duro, se siente agradecida con Dios.

“La vida continúa, a veces hay años demasiado difíciles, sin embargo, aunque he pasado tres situaciones nada lindas, me he sentido honrada por Dios en muchas otras ocasiones he ido cumpliendo sueños, he ido trabajando por lo mío, he vuelto a querer vivir, soñar y disfrutar y he tratado de ser feliz en lo que se pueda este año, no todo ha sido malo”, recalcó.

Elena asegura que ella es fuerte y va a poder superar todo lo que ha pasado y lo que más anhela es que la paz regrese a su hogar.

El asalto ocurrió el pasado 29 de octubre.

“Esto lo doy como consejo, alejarnos de todas esas personas que nos quieren hacer daño, que nos envidian y nos mandan sus malos deseos, porque uno, aunque a veces no crea esas cosas, llegan. He estado rodeada de muchas personas que me querían hacer daño y lastimosamente por una u otra razón me las tuve que aguantar y otras por las que yo decidí aguantar estas situaciones y, hoy en día, toda esa energía negativa trae sus consecuencias”, dijo.

“Ya este país no es tan seguro como uno creía y cuídense de la gente que los rodea, a veces los que tenemos más cerca son los que primero nos traicionan”, agregó.

El asalto a la casa de Elena se dio a las 7 de la noche cuando la señora de limpieza sacó a uno de los perros al jardín de la casa y seis hombres armados y encapuchados entraron.

Los gritos alertaron a Elena y cuando ella iba a ver qué pasó, los hombres forzaron la puerta de la habitación, uno de los hombres entró y le puso el arma en la cabeza.

LEA MÁS: Los niños de Sagrada Familia: cinco hermanitos murieron en un terrible incendio

El sospechoso la obligó a tirarse al piso y le quitó el reloj que andaba puesto.

Los sospechosos amarraron a Elena a la cama, la tocaron y hasta hicieron bromas con su ropa interior.

Los hombres se llevaron joyas y también un Porsche GT3 que más tarde fue encontrado abandonado en la ruta 32.

Ella interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esa misma madrugada.