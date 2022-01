Elevan actividad del Turrialba a nivel 3: “volcán en erupción”

El volcán está muy activo y por eso el parque estará cerrado. Foto: Cortesía de Reina Sánchez/SINAC

Por lo malcriado e inestable que ha estado el volcán Turrialba, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) elevó el nivel de actividad del coloso del nivel 2 que es volcán activo a 3 que es volcán en erupción.

“Ante esta situación, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) tomó la decisión de cerrar temporalmente el área protegida hasta contar nuevamente con información de los entes técnicos que permita tomar decisiones para su reapertura”, dijo Reina Sánchez, directora del área silvestre protegida, en un comunicado de prensa.

Entre los datos que consideraron en el Ovsicori para subir el nivel, es que el 17 de enero anterior se presentaron una serie de erupciones que alcanzaron una altura entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del cráter.

“Parte de la columna eruptiva colapsó con dirección este y noreste, formando un flujo piroclástico de unos 500 metros de largo.El informe indica que el depósito de este flujo alcanzó más de 400 metros hacia el cráter este, con un espesor máximo de 15 centímetros cerca del cráter, conteniendo balísticos que sobrepasan los 10 centímetros de diámetro”, indicaron.

La erupción del lunes es la más “enérgica” de los últimos dos años.

“El volcán está nuevamente en un momento más activo, se busca proteger al turista, vamos a estar monitoreando la situación para tomar una decisión”, dijo Rafael Gutiérrez, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Como el ingreso al volcán es prohibido, las autoridades piden a la población no meterse por zonas no permitidas y así no poner sus vidas en peligro.