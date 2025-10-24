Eli Feinzaig es trasladado vía aérea a centro médico tras fatal accidente en el que murió su asesora

Eli Feinzaig, diputado y candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), será trasladado vía aérea a un centro médico en San José, tras resultar herido en un terrible accidente de tránsito en el cual una de sus asesoras perdió la vida.

Así lo confirmó hace pocos minutos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Eliécer Feinzaig fue una de las personas heridas en el choque. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que: Un paciente está en el hospital de Grecia. Otros dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado, estable, vía aérea a un centro médico privado en San José”, indicó la Caja.

La Cruz Roja también confirmó que el diputado será trasladado vía aérea por medio de un helicóptero, al parecer, a un centro médico ubicado en Santa Ana, en San José.

Fatal accidente en Palmares. Foto Choques en Costa Rica. (FAcebook/Fatal accidente en Palmares. Foto Choques en Costa Rica.)

“En este momento, la Cruz Roja Costarricense realiza el traslado de un paciente hombre desde el Hospital de San Ramón hasta el estadio Guillermo Vargas Roldán, donde será remitido vía aérea en un helicóptero hacia un centro hospitalario en la capital”.

El terrible accidente ocurrió en el sector de Buenos Aires de Palmares, 100 metros antes de Plastimex, y en redes sociales ya circulan impresionantes fotografías que muestran la magnitud del choque.

La oficina de prensa del Partido Liberal Progresista informó que en el accidente falleció la asesora Ericka Benavides, quien también era candidata a diputada por ese mismo partido.

De momento, no se tiene mayor información sobre cómo ocurrió el accidente, solo se sabe que el pick-up en el que viajaba Feinzaig y su equipo chocó violentamente contra un camión.