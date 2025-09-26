Ellos son los tres nuevos extraditables en Costa Rica requeridos por Estados Unidos

La lista de extraditables en Costa Rica, solicitados por Estados Unidos, sigue aumentando.

El Ministerio Público informó que, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), iniciaron las coordinaciones para enviar al Distrito Medio de Florida a tres hombres que están en Costa Rica.

Se trata de un sujeto apellidado Restrepo Uribe, un colombiano naturalizado costarricense; Sinisterra Lozano, nacido en Colombia y quien posee un permiso de trabajo costarricense, así como Sánchez Chavarro, ciudadano venezolano con residencia en nuestro país.

Los tres sospechosos se encuentran descontando prisión preventiva dentro una causa que se les sigue en Costa Rica, vinculada con los hechos que se les imputa en Florida por supuesto narcotráfico.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José continúa el proceso para enviarlos a los Estados Unidos.

“Se presume que Restrepo, Sinisterra y Sánchez lideraban una organización criminal transnacional responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde territorio costarricense hacia EE.UU. Dentro de esta, el primero habría sido el responsable de suministrar la droga al grupo.

“La captura de los sospechosos se efectuó el pasado 1 de junio, producto de diligencias conjuntas entre la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, la DEA, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública”, señalaron en la Fiscalía.

El 1 de junio anterior se les detuvo en un estacionamiento en San José, cuando supuestamente se disponían a entregar un cargamento de 70 kilogramos de cocaína a agentes policiales encubiertos, dijeron en la Fiscalía.

La organización, al parecer, llevaba la droga en un compartimiento oculto, bajo los asientos delanteros de un vehículo.

Un día antes, las autoridades policiales habían efectuado una compra controlada a la agrupación de un kilo de clorhidrato de cocaína.

La detención provisional se ordenó por un plazo de al menos dos meses, esto dentro del expediente 25-000121-0016-PE, bajo el que se gestiona la solicitud de extradición.