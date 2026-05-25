Sucesos

Emergencia aérea en Sarapiquí: reportan avioneta estrellada cerca de finca

Equipos de emergencia se movilizaron tras alerta recibida la mañana de este lunes

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Por Alejandra Morales

Una avioneta de fumigación se habría precipitado la mañana de este lunes 25 de mayo en Puerto Viejo de Sarapiquí, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó cerca de las 8:50 a. m., lo que provocó el desplazamiento de unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos hacia la escena.

Avioneta accidentada en Sarapiquí. Foto ANI.
Avioneta accidentada en Sarapiquí. Foto ANI. (ANi/Avioneta accidentada en Sarapiquí. Foto ANI.)

Emergencias van en camino al sitio

“En este momento, la Benemérita mantiene el desplazamiento de unidades de emergencia hacia la escena para valorar la situación y determinar la gravedad del incidente, así como la posible cantidad y condición de personas afectadas”, informaron desde la Cruz Roja.

Por su parte, los Bomberos detallaron que el incidente se atiende en Finca Los Mejías, ubicada 800 metros al norte del Banco Nacional en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Aún no se confirma cantidad de afectados

De momento, las autoridades no han confirmado cuántas personas viajaban en la aeronave ni cuál es su condición.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el aparente accidente aéreo.

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avioneta se desploma en Puerto ViejoPuerto Viejo de Sarapiquí
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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