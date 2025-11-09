Emergencia en catarata Trillizas: Cruz Roja intenta rescatar a tres personas atrapadas en un islote

La Cruz Roja atiende una emergencia en Santa Cruz de Turrialba, donde tres personas quedaron atrapadas en un islote por la crecida del río.

Los cruzrojistas trabajan en el rescate en Pejibaye de Pérez Zeledón (Cruz Roja/Cruz Roja)

La emergencia se da en la cataratas Trillizas, donde se reportó que dos personas adultas quedaron atrapadas en un islote, tras intentar cruzar el cauce de un río que presentaba un aumento considerable en su caudal.

Sin embargo, cuando los rescatistas llegaron al sitio se percataron de que los afectados eran tres adultos.

LEA MÁS: Novelón: Burló a la muerte durante tres días y vio cómo ejecutaban a 8 compañeros

La Benemérita movilizó cuatro unidades, entre equipos de rescate y ambulancias básicas, para atender el suceso.

Según informó la Cruz Roja, en estos momentos un grupo de cruzrojistas se encuentra ingresando a la zona con el objetivo de llegar hasta donde están las personas atrapadas y evaluar su estado de salud.

Por lo crecido del río el rescate fue bien complejo para los rescatistas primero se encargaron de sacar a dos de ellos y luego lograron extraer al últimos.

Durante el rescate el agua seguía subiendo lo que volvía peligrosa la tarea para los cruzrojistas.

Ellos recibieron atención médica en el puesto de mando que instaló la Cruz Roja, afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

Los cruzrojistas hacen un llamado a quienes visitan ríos y playas en estos días en que hay tantas lluvias. Las autoridades no dieron a conocer las identidades de las personas afectadas.

Noticia en desarrollo.