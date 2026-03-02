¡Emergencia en escuela de Guápiles! Ataque de abejas deja 22 niños atendidos y dos en condición urgente

La Cruz Roja atendió la tarde de este lunes un ataque de abejas en la Escuela Barrios Unidos, en Guápiles de Limón.

Como primeros recursos, la institución despachó seis unidades, entre básicas y avanzadas, para hacer frente a la emergencia. En el sitio se realizó la valoración de 22 niños afectados por las picaduras.

Dos niños fueron trasladados en condición urgente. Foto Ilustrativa (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

Según el reporte preliminar, dos menores fueron clasificados en condición urgente, mientras que los demás se mantienen estables. El personal cruzrojista sigue trabajando en la escena para ver si es necesario realizar traslados a centros médicos.

En el sitio también están los bomberos que se encargan de las abejas.