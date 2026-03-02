Sucesos

¡Emergencia en escuela de Guápiles! Ataque de abejas deja 22 niños atendidos y dos en condición urgente

Dos menores fueron reportados en condición urgente tras el ataque en la Escuela Barrios Unidos, en Limón

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la tarde de este lunes un ataque de abejas en la Escuela Barrios Unidos, en Guápiles de Limón.

Como primeros recursos, la institución despachó seis unidades, entre básicas y avanzadas, para hacer frente a la emergencia. En el sitio se realizó la valoración de 22 niños afectados por las picaduras.

La mañana de este jueves fue rescatada una persona adulta de un ataque de abejas
Dos niños fueron trasladados en condición urgente. Foto Ilustrativa (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

Según el reporte preliminar, dos menores fueron clasificados en condición urgente, mientras que los demás se mantienen estables. El personal cruzrojista sigue trabajando en la escena para ver si es necesario realizar traslados a centros médicos.

En el sitio también están los bomberos que se encargan de las abejas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Limónataque de abejasescuela de guápilescruz rojaEscuela Barrios Unidos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.