Emergencia en escuela por químico deja 30 afectados, entre ellos, cinco en estado crítico

Afectados sufrieron terribles malestares y hasta problemas para respirar

Por Silvia Coto

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en la Escuela de San Gerardo, en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, por un fuerte olor a químico.

La Cruz Roja atiende la emergencia. Foto ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Benemérita detalló que al menos 30 personas —entre estudiantes, docentes y personal administrativo— resultaron afectadas por la exposición a un fuerte olor a químico que venía de una piñera cercana.

Los afectados sufrieron síntomas como náuseas, irritación ocular y, en dos casos, dificultades respiratorias con los que hubo que correr.

Cinco personas han sido llevadas en condición crítica a la Clínica de Puerto Viejo, y varios se están atendiendo en el sitio.

La Cruz Roja pide a los vecinos de esa zona acudir al centro médico en caso de sentirse mal.

