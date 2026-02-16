Emergencia en la catarata Gata: una persona lleva cuatro horas esperando rescate y otras tres están desaparecidas

Un accidente acuático mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia en la catarata Gata en Marsella de Venecia, San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con información preliminar, la tarde de este lunes 16 de febrero, la Cruz Roja recibió la alerta de cuatro personas arrastradas por el río, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.

La Cruz Roja se mantiene en el sitio realizando el rescate en Venecia, San Carlos. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

Los socorristas lograron comunicarse con una persona que requiere un rescate urgente y tiene cuatro horas en esa condición. En la benemérita dijeron que no se tiene contacto visual con las otras tres personas que se encontraban en la orilla del río al momento del incidente.

En el sitio trabajan más de 12 cruzrojistas y al menos cuatro vehículos de la Cruz Roja Costarricense, quienes continúan con las labores de búsqueda y rescate.