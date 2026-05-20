Sucesos

Emergencia en San José centro: fuego afecta al menos cinco casas

El incendio ocurre en barrio Carit, en San José, y afecta al menos cinco viviendas

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Por Silvia Coto

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en múltiples viviendas en San José, específicamente en barrio Carit.

Un incendio afecta cinco casas en San José
Un incendio afecta cinco casas en San José. (Cortesía/cortesía)

La emergencia ocurre, exactamente, de la entrada a emergencias del Hospital de la Mujer, 100 metros al sur.

De manera preliminar, la emergencia afecta al menos cinco casas.

En el sitio trabajan tres unidades de Bomberos y se coordinó el envío de tres unidades adicionales para reforzar las labores de control del fuego.

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De momento no se ha informado sobre personas afectadas.

*Noticia en desarrollo

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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