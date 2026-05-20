Emergencia en San José centro: fuego afecta al menos cinco casas

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en múltiples viviendas en San José, específicamente en barrio Carit.
La emergencia ocurre, exactamente, de la entrada a emergencias del Hospital de la Mujer, 100 metros al sur.
De manera preliminar, la emergencia afecta al menos cinco casas.
En el sitio trabajan tres unidades de Bomberos y se coordinó el envío de tres unidades adicionales para reforzar las labores de control del fuego.
De momento no se ha informado sobre personas afectadas.
*Noticia en desarrollo