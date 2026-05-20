Emergencia en San José centro: fuego afecta al menos cinco casas

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en múltiples viviendas en San José, específicamente en barrio Carit.

Un incendio afecta cinco casas en San José. (Cortesía/cortesía)

La emergencia ocurre, exactamente, de la entrada a emergencias del Hospital de la Mujer, 100 metros al sur.

De manera preliminar, la emergencia afecta al menos cinco casas.

En el sitio trabajan tres unidades de Bomberos y se coordinó el envío de tres unidades adicionales para reforzar las labores de control del fuego.

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De momento no se ha informado sobre personas afectadas.

*Noticia en desarrollo