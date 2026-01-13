¡Emergencia en Turrialba! Joven en parapente se estrella contra árboles en zona de difícil acceso

La Cruz Roja mantiene en desarrollo un operativo de rescate este martes tras un accidente ocurrido en el voladero de parapentes en el sector de Pastora, Santa Cruz de Turrialba, en Cartago.
Según el reporte preliminar, a la Benemérita se le alertó sobre la precipitación de un hombre de 22 años que se encontraba practicando parapente y que, por razones aún no determinadas, colisionó contra varios árboles durante el descenso.
La emergencia fue clasificada inicialmente como una precipitación y es atendida por varias unidades junto con personal especializado en rescate, debido a que se trata de una zona de difícil acceso.
De momento, la Cruz Roja continúa trabajando en el sitio para brindar atención al paciente y lograr su extracción segura. Las autoridades no han confirmado aún su condición de salud.
Noticia en desarrollo.