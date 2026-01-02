Sucesos

Emergencia en Turrialba: río Reventazón arrastra a dos bañistas

Cruz Roja despliega unidades de rescate en La Isabel; un tercer adulto logró ponerse a salvo

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende en este momento un accidente acuático en La Isabel, en Turrialba de Cartago, donde dos personas adultas fueron arrastradas por la corriente del río Reventazón.

Según la información preliminar, en el sitio se encuentra un tercer adulto, quien dio aviso de la emergencia y se mantiene a salvo al otro lado del cauce.

La Cruz Roja atiende la emergencia. (Cruz Roja/Cortesía)

Para la atención del incidente, los cuerpos de emergencia desplazaron dos unidades de soporte básico y una unidad de rescate, que realizan labores de búsqueda y atención en la zona.

La situación se mantiene en desarrollo y las autoridades no han confirmado aún el estado de las personas arrastradas por la corriente.

