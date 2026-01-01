Emergencias acuáticas marcan el inicio del 2026: cinco personas desaparecidas y un hombre en reanimación

El inicio del 2026 ha estado marcado por una serie de emergencias acuáticas que mantienen en alerta a los cuerpos de socorro de la Cruz Rojaven distintos puntos del país. En cuestión de minutos, se reportaron incidentes en cataratas, ríos, playas y represas, con personas desaparecidas y otras luchando por su vida.

Represa en San Carlos deja tres personas desaparecidas

Equipos de rescate se mantienen desplegados en ríos y represas este 1.º de enero. (Cruz Roja/El cuerpo del hombre fue encontrado en el río de Valle la Estrella. Foto Cruz Roja.)

El incidente más grave se reportó en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos, donde cinco personas fueron arrastradas por la corriente.

De acuerdo con la información preliminar, dos lograron salir por sus propios medios, mientras que tres personas permanecen desaparecidas. El sitio presenta condiciones complejas, lo que ha obligado al despliegue de unidades de soporte básico, soporte avanzado y un equipo de primera intervención, que ya realizan labores de búsqueda y rescate.

Este caso se convierte en el cuarto accidente acuático reportado en menos de 30 minutos.

San Mateo: hombre de 30 años recibe maniobras de reanimación

En San Mateo de Alajuela, específicamente en el río Machuca, se atiende otro accidente acuático de alta gravedad. En este punto, los rescatistas se encuentran aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a un hombre de 30 años, con la esperanza de obtener una respuesta favorable.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras el personal continúa brindando atención avanzada en el sitio.

Mujer rescatada tras caer en poza en Esparza

Otro de los incidentes ocurrió en la catarata El Encanto, en Esparza, donde una mujer adulta cayó en una poza. Personas que se encontraban en el lugar lograron sacarla inicialmente del agua.

No obstante, debido a que la zona es de difícil acceso, se movilizaron equipos especializados de rescate y una ambulancia de soporte avanzado para valorar su condición y proceder con el traslado correspondiente

De forma paralela, se reportó un accidente acuático en Playa Blanca, Punta Leona, cantón de Garabito, donde al menos dos personas habrían sido arrastradas por la corriente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Playa Blanca y Limón también reportan emergencias

De forma paralela, se reportó un accidente acuático en Playa Blanca, Punta Leona, cantón de Garabito, donde al menos dos personas habrían sido arrastradas por la corriente. Al lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte básico para atender la situación.

Asimismo, en la provincia de Limón, se mantiene activa la atención de emergencias relacionadas con ríos, como parte del mismo bloque de incidentes registrados casi de manera simultánea.

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar a ríos, cataratas, playas o represas, especialmente en zonas no habilitadas o con corrientes fuertes, ya que las condiciones pueden cambiar en segundos y generar situaciones de alto riesgo.

Todos los incidentes continúan en desarrollo, por lo que la información podría variar conforme avancen las labores de rescate y atención.

