¡Emergencias por inundaciones! Bomberos atienden reportes de personas atrapadas en San José

Unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizan la tarde de este viernes 13 de noviembre para atender dos reportes de personas atrapadas debido a inundaciones en distintos puntos de San José.

Bomberos atienden dos emergencias en San José. (Bomberos/Bomberos)

Uno de los incidentes se reportó en las inmediaciones del parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos. Para atender la emergencia, Bomberos envió unidades de rescate avanzado y una unidad extintora de la estación de Desamparados.

El segundo reporte se dio en San Juan de Dios de Desamparados, específicamente 200 metros al este de la plaza, donde también se solicitó ayuda para rescatar a personas afectadas por la inundación.

De momento, Bomberos se dirige a atender las emergencias y no se ha confirmado cuántas personas estarían atrapadas ni si hay heridos.

La información está en desarrollo mientras las lluvias en varias comunidades de San José son muy fuertes.