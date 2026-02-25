Sucesos

Empleado de cárcel cayó al intentar ingresar algo indebido al centro penal

El funcionario fue descubierto en el puesto de ingreso durante controles rutinarios

Por Alejandra Morales

Un trabajador de limpieza de la cárcel Sandoval Limón utilizó la pretina del pantalón para esconder un producto ilegal que, en apariencia, intentó meter al centro penal.

Al hombre de apellido Gutiérrez lo sorprendieron a las 8:08 de la mañana de este 25 de febrero, cuando hacían un control rutinario.

Él llevaba un envoltorio que contenía 44,72 gramos de aparente cocaína.

Un trabajador de limpieza de la cárcel de Limón utilizó la pretina del pantalón para esconder un producto ilegal que en apariencia intentó meter al centro penal. Foto: Ministerio de Justicia
Un trabajador de limpieza de la cárcel de Limón utilizó la pretina del pantalón para esconder un producto ilegal que en apariencia intentó meter al centro penal. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Tras el hallazgo, el funcionario fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.

En el Ministerio de Justicia dijeron que ya suman 86 funcionarios administrativos y policiales enviados a la Fiscalía por hechos similares. De ese total, 68 corresponden a oficiales de policía y 18 a funcionarios administrativos.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

