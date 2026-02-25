Empleado de cárcel cayó al intentar ingresar algo indebido al centro penal

Un trabajador de limpieza de la cárcel Sandoval Limón utilizó la pretina del pantalón para esconder un producto ilegal que, en apariencia, intentó meter al centro penal.

Al hombre de apellido Gutiérrez lo sorprendieron a las 8:08 de la mañana de este 25 de febrero, cuando hacían un control rutinario.

Él llevaba un envoltorio que contenía 44,72 gramos de aparente cocaína.

Tras el hallazgo, el funcionario fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.

En el Ministerio de Justicia dijeron que ya suman 86 funcionarios administrativos y policiales enviados a la Fiscalía por hechos similares. De ese total, 68 corresponden a oficiales de policía y 18 a funcionarios administrativos.

