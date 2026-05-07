Empresa de buses activó protocolo tras balacera frente a terminal en Paseo Colón

La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) confirmó que una de sus unidades sufrió daños materiales durante la balacera registrada la tarde de este jueves frente a su terminal ubicada en Paseo Colón, San José.

Por medio de un comunicado de prensa, la compañía lamentó el hecho violento ocurrido este 7 de mayo e indicó que, pese a la cercanía del ataque, ninguno de sus pasajeros ni colaboradores resultó herido.

Balacera en el Paseo Colón en San José deja un fallecido (cortesia/Cortesía)

Según detallaron, el ataque armado ocurrió contra el conductor de un vehículo estacionado sobre Paseo Colón y coincidió con la llegada a la terminal de un autobús procedente de Tamarindo.

“De inmediato, la empresa activó sus protocolos de seguridad, puso en resguardo a los pasajeros y a su personal y se cerraron las instalaciones”, señaló TIG.

Tras el incidente, las autoridades policiales acordonaron la zona como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones dentro de la terminal.

Debido a ello, la empresa informó que las llegadas y abordajes programados para esta tarde serán atendidos de manera provisional 100 metros al norte de la terminal, específicamente detrás de la escuela Juan Rafael Mora.

La compañía lamentó además el impacto de la violencia en el país.

“TIG reitera que lamenta los hechos de violencia que afectan a nuestro país, que no solo cobran víctimas directas, sino que generan afectaciones colaterales que, en este caso, afortunadamente, solo fueron materiales”, agregaron.

La balacera dejó como saldo preliminar un hombre fallecido y varias personas heridas, entre ellas una mujer alcanzada por una bala perdida mientras viajaba en autobús con su bebé en brazos. Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables.