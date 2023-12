Empresa de portones eléctricos fue denunciada por supuestas estafas

La empresa llegaba a las casas y aparentemente medía los portones y pedía un adelanto. (cortesía)

El querer cambiar el portón de sus casas para que estuvieran más seguras o se vieran mejor se volvió una tortura para varias familias que ahora denuncian que se convirtieron en víctimas de estafa.

Una de las afectadas, a quien solo identificaremos como Kimberly, nos contactó para contarnos la odisea que están viviendo ella y otras familias al perder montos de entre 600 mil y más de un millón de colones.

El Ministerio de Economía, Industria y Exterior (MEIC) confirmó La Teja que en la Dirección de Apoyo al Consumidor hay 15 denuncias por presuntos incumplimientos contractuales contra un hombre de apellidos Quirós Díaz.

La mujer y su familia hicieron un gran esfuerzo para poder comprar un portón eléctrico, buscaron varias opciones y decidieron cotizar en una empresa llamada ArquiPortones.

“El señor visita las casas, toma medidas y nos asesora de la mejor opción para cada vivienda, ese día él nos dio un recibo y se hizo dizque un contrato y todo, el portón lo tenía que instalar en, mucho, mes y medio, nosotros le dimos el dinero el diez de agosto”, contó la afectada.

Cuando ya la familia estaba ilusionada y había depositado 600 mil colones en la cuenta del hombre solo quedaba esperar que los llamara para poner el portón.

“Se le pagaba el cincuenta por ciento, luego el treinta y cinco y por último el quince″, comentó.

Kimberly asegura que cuando llegó la fecha de entrega, ella empezó a preguntar por su portón sin obtener respuestas, fue cuando empezó a preocuparse y se dio cuenta de que algo andaba mal porque al volver a contactar al supuesto comerciante, no había respuestas.

Ella empezó a investigar y se dio cuenta de que varias personas también se habían convertido en víctimas de aparente estafa por la misma empresa.

“Yo le escribo y no me contesta, no sé si ya me bloqueó. Le he vuelto a escribir y nada. Conocí a una señora que le dio millón y medio, en Facebook una persona hizo una publicación en un grupo y nos dimos cuenta que son como veinte los afectados”.

Kimberly dice que cuando puso la denuncia, que está en el expediente 230022510276PE, le dijeron en la Fiscalía de Desamparados que el hombre ya cuenta con otras denuncias por lo mismo, además ella también lo denunció ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Los afectados han denunciado ante el MEIC.

La afectada asegura que el dinero que perdieron era un ahorro que venían haciendo y tuvieron que contratar otra opción, porque la casa no tenía portón.

“Lo que queremos es que se nos devuelva el dinero y que la denuncia avance”, comentó.

Medio millón

Otro de los afectados, a quien identificaremos como Cristian, aseguró que él le entregó al hombre 500 mil colones por un portón que nunca vio.

“La gente dice, ‘¿cómo se van a ir así de pollos?, las estafas están de moda’. En mi caso, bueno, la página de ellos de Facebook, que ya no sirve, tenía trabajos muy bonitos, yo había visto un par de portones que fueron instalados por ellos y el señor se ve que sabe de lo que está hablando, por lo que a mí me parece que algo se le salió de las manos y por eso nos afectó a todos, pero ahora ni la cara quiere dar”, dijo el afectado.

Cristian nos contó que el dinerito que le entregó a Quirós era de un ahorro que hizo por casi dos años, porque quería ver su casa bonita y el portón que tenía estaba como para invitar a los ladrones a entrar.

“Uno buscando seguridad y lo estafan así, el señor ya no contesta, pero sigue haciendo lo mismo, que la gente tenga mucho cuidado, me da mucho pesar el hecho de que alguien reciba su aguinaldo y le dé un monto alto para uno de los portones, porque va a perder el dinero. Hemos ido conociendo varios afectados en el proceso”.

Cristian relató que en su casa el portón viejto se tuvo que quedar porque ahora pasará bastante tiempo para reunir la platica perdida, además, quedó traumado, porque tiene miedo que la historia se repita.

En La Teja consultamos sobre el caso a la Fiscalía y al MEIC.

Los afectados guardan los mensajes como evidencia

La Fiscalía indicó: “la Fiscalía Adjunta de Desamparados informó que, bajo la causa 23-002247-0276-PE, existe una investigación en contra de una persona de apellidos Quirós Díaz, por el aparente delito de estafa. El caso está en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.

En La Teja llamamos a los números que aparecían de la empresa de portones, pero nadie contestó.