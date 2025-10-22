Sucesos

Empresario de Tibás asesinado en la ruta 32 pudo ser víctima de un error

Un empresario de 74 años murió tras ser atacado a balazos en la ruta 32, exactamente en el puente Saprissa

Por Silvia Coto
Ramón Luis Azofeifa fue asesinado a balazos en la Ruta 32
Ramón Luis Azofeifa fue asesinado a balazos en la ruta 32. (Cortesía/Cortesía)

Ramón Luis Azofeifa, un reconocido empresario tibaseño de 74 años y dueño de una venta de autos en Tibás, fue asesinado la noche del martes en la ruta 32.

Extraoficialmente, ha trascendido que Azofeifa no tenía antecedentes policiales y que el crimen podría haberse dado por un posible error de los sicarios que iban en moto, ya que, según versiones cercanas, él manejaba un vehículo que le pertenecía a un cliente.

No obstante, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que la investigación está en una fase muy preliminar y no se ha confirmado el móvil del homicidio.

Ramón Luis Azofeifa fue asesinado a balazos en la Ruta 32
Ramón Luis Azofeifa fue asesinado la noche del martes cuando viajaba en su carro. (Cortesía/Cortesía)

El ataque ocurrió a la altura del puente Ricardo Saprissa Aymá, cuando dos pistoleros en moto interceptaron el vehículo que él conducía y le dispararon en múltiples ocasiones. Recibió cinco impactos de bala que le arrebataron la vida de inmediato.

Tras los disparos, Azofeifa perdió el control del carro y chocó contra un tráiler en ruta 32, lo que provocó un fuerte congestionamiento vial mientras los agentes del OIJ realizaban el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. La víctima se dirigía en sentido hacia San Isidro de Heredia al momento del ataque.

Azofeifa era vecino de San Juan de Tibás y padre de una hija. Su funeral se llevará a cabo este jueves en la Funeraria del Recuerdo en barrio Don Bosco, donde familiares y amigos le darán el último adiós a un hombre que era conocido en su comunidad por su trabajo y trayectoria empresarial.

El caso se encuentra en investigación por homicidio.

La Teja contactó a un familiar del empresario, pero aseguró que ellos se encuentran en shock y muy afectados por la situación.

“Solo le puedo decir que él no tenía problemas con nadie, estamos destrozados”, dijo la familia.

