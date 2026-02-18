Pistoleros hicieron algo totalmente inesperado luego de asesinar a sangre fría a empresario en Heredia

Un empresario de apellido Alfaro, de 67 años, fue asesinado de múltiples balazos y, según la investigación, habría sido atacado por problemas dentro de su negocio, una empresa dedicada a la tecnología.

Así lo aseguró Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, al dar a conocer las imágenes de los sospechosos y pedir ayuda para dar con el paradero de los responsables.

Los pistoleros quedaron grabados; andaban en una motocicleta roja y atacaron a la víctima cuando llegaba a un supermercado en San Juan, Santa Bárbara, Heredia.

“Siguen a la víctima cuando salió de su vivienda, disparan contra la integridad física de él, generándole la muerte. Los sospechosos se alejan del lugar y, a un kilómetro del lugar de los hechos, queman la moto, la cual dejan abandonada y a poca distancia abordan un taxi. Es importante para el OIJ de Heredia poder dar con este taxi”, señaló Muñoz.

El taxi es placas TSJ 4365.

Alfaro, de 67 años, fue asesinado a balazos en el parqueo de un supermercado en Santa Bárbara de Heredia. Fotos de Cortesía (Cortesía/Cortesia)

Alfaro fue asesinado el 17 de marzo de 2025, cerca de las 7:25 de la mañana, cuando sufrió los múltiples disparos.

Los agentes judiciales solicitan a la ciudadanía que cualquier tipo de información que tengan la puedan compartir de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial, ya que es vital para lograr esclarecer el crimen y dar con los sospechosos.

Ambos sujetos son de tez trigueña clara, delgados. Uno vestía suéter, short y tenis, todas estas prendas de color oscuro. El segundo vestía short rojo y gorra gris.