Empresario investigado por homicidio de María Luisa Cedeño deberá ir a prisión preventiva

El empresario de apellido Bodaan, uno de los sospechosos por el homicidio de las anestesióloga María Luisa Cedeño, fue detenido por orden de las juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón.

Supuestamente Bodaan violó el derecho de arraigo domiciliar, laboral y de monitoreo electrónico que tenía dentro del hotel La Mansión Inn, en Quepos.

La captura ocurrió este miércoles en la noche en La Garita de Alajuela, pero no lo llevaron a ningún Juzgado, sino a un hospital ya que Bodaan está mal de salud, de acuerdo con su abogado José Miguel Villalobos.

“El Tribunal determinó que debe ir a la cárcel, consideró que había incumplido una resolución judicial lo cual es absolutamente equivocado, él desde agosto del 2020 estaba en arresto domiciliario en el hotel La Mansión y en noviembre del 2021 decidió vender el hotel, por lo que le dieron tiempo para dejar el hotel hasta el 15 de diciembre del 2021.

“Él pidió una autorización para cambiar el domicilio, o sea que siguiera con arresto domiciliario, con brazalete pero en un nuevo domicilio en La Garita de Alajuela, no le dieron trámite al asunto, ahí se quedó, nosotros insistíamos que hicieran una audiencia de cambio de domicilio, llegó el 15 de diciembre y no lo hicieron. Él informó dónde iba a estar ubicable en La Garita y se fue con el monitoreo electrónico”, señaló Villalobos.

Sin embargo, la venta del hotel trascendió desde setiembre del 2021 cuando los nuevos dueños confirmaron la compra.

[ Hotel donde mataron a María Luisa Cedeño cambia de nombre y de dueños ]

María Luisa Cedeño, anestesióloga fue asesinada dentro del hotel La Mansión Inn que escogió para unos días de descanso. Foto: Cortesia de la familia

Este miércoles se realizó la audiencia para el cambio de domicilio de forma virtual, pero la Fiscalía y los abogados de la familia de María Luisa Cedeño pidieron que se cambiara la medida cautelar porque afirman que Bodaan cambió de domicilio sin informar a tiempo y sin que ningún Juez así lo validara.

Las juezas consideraron que el riesgo de que el imputado no se someta al proceso de manera voluntaria es latente y por tal motivo, el peligro de fuga es importante.

Sin embargo, Villalobos sostiene que su defendido es inocente y que más bien él está enfermo.

“Él está en una condición de salud de que sí lo llevan a la cárcel posiblemente fallece o va a entrar en graves condiciones de salud. Tiene serios problemas no solo mentales, casi no comprende las cosas, no puede caminar, tiene que andar con andadera, él tuvo una operación de rodilla, también de cáncer, tiene tratamientos por problemas de próstata”, mencionó Villalobos.

María Luisa fue atacada el 20 de julio del 2020 en el hotel La Mansión Inn, propiedad de Bodaan. Ella había decidido pasar unos días de descanso en este sitio.

La familia de Cedeño es representada por los abogados Alfonso Ruiz, Juan Marcos Rivero y Alberto Delgado, por medio de sus abogados señalan que lo único que buscan es justicia.

“La Familia Cedeño Quesada no ha enfrentado este proceso con deseos de venganza alguna como algunos lamentablemente han pensado, lo han hecho solo con la intención de que al final del proceso, se logre establecer de manera fehaciente lo que tristemente ocurrió en esa terrible madrugada y de ser procesalmente posible, se dicten las sentencias que correspondan”, señalaron por medio de un comunicado.