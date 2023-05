En dos años familia sancarleña ha sido golpeada tres veces por tragedias en carretera

Luis David Umaña Castro, fallecido por choque en San Carlos. Foto Facebook.

Una familia sancarleña ha sido perseguida por la tragedia en los últimos dos años, pues tres de sus miembros perdieron la vida a consecuencia de trágicos accidentes de tránsito.

El hecho más reciente que ha golpeado a esta familia ocurrió la noche de este viernes 26 de mayo, cuando Luis David Umaña Castro, de 23 años, falleció luego de que su motocicleta chocara contra un carro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fatal incidente ocurrió a eso de las 7:30 p.m. en Santa Rosa de La Palmera, en San Carlos, 600 metros al norte de la escuela de la comunidad.

“Este joven viajaba en una motocicleta cuando, por razones que están en investigación, se dio una colisión con un carro, lo que causó que Umaña falleciera en el sitio del accidente”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Extraoficialmente, trascendió que tras el choque el conductor involucrado habría dejado su carro botado para luego darse a la fuga; sin embargo, este medio consultó a la Policía Judicial sobre esa situación e indicaron no contar con información al respecto.

Preliminarmente se habla de que el trágico accidente que cobró la vida de Umaña, quien se dirigía hacia su casa, en la comunidad de La Marina, se habría dado por una invasión de carril de uno de los conductores.

Las autoridades aún no han determinado cómo ocurrió el choque. Foto Noticias Aguas Zarcas.

Corazón roto

Alba Guzmán Castro, tía de Luis David, fue quien dio a conocer, por medio de una publicación en su perfil de Facebook, como las tragedias en carretera se han ceñido con sus seres queridos en los últimos años, situación que la tiene con el corazón hecho pedazos.

“Mi familia se me está yendo y no puedo hacer nada más que pedirle fuerzas a mi Dios y que me ayude a comprender lo que nos ha pasado, en 2 años he perdido a mi querida hermana Marcela, mi papá y ahora mi sobrino Luis David, ellos tres muertos a causa de accidentes de tránsito provocados por irresponsables, destrozando una vez más mi familia y dejando solo dolor y sufrimiento, espero que nadie tenga que pasar por lo que estamos sufriendo nosotros”, escribió la señora.

En esa misma publicación, Guzmán dejó ver el enorme dolor que siente por la muerte de su amado sobrino y la angustia ante las tragedias que le arrebataron a sus seres queridos en carretera.

“Hoy (viernes) me tocó volver a juntar lo quedaba de mi corazón roto y lleno de un profundo dolor, por la pérdida de mi querido Willi, como le decían mis hijas a mi sobrino Luis David. ¿Cuánto más hay que sufrir? ¿Cuánto más hay que soportar y fingir que soy fuerte? Cuando lo único que siento es desesperación y vacío”.

“Mi amor hermoso volaste alto hoy y sé que Dios te recibió con los brazos abiertos para recibirte, no estábamos preparados para dejarte ir tan pronto pero así fue”. — Alba Guzmán, tía de Luis David.

La Teja trató de contactar a Guzmán para conocer más sobre estos casos que han golpeado a su familia; sin embargo, al cierre de esta nota no fue posible hablar con ella.

La mamá de Luis David también murió en un accidente de tránsito, según publicó su tía. Foto Facebook.

Papá murió atropellado

La otra tragedia que golpeó a la familia de Guzmán ocurrió el viernes 18 de noviembre del año pasado, cuando su papá, Juan Guzmán Soto, de 90 años, falleció tras ser atropellado por un conductor que, aparentemente, se dio a la fuga.

Ese fatal incidente ocurrió en horas de la noche en la comunidad de Viento Fresco, en Aguas Zarcas de San Carlos, cuando don Juan fue embestido por un conductor que no se quedó en el lugar del accidente. En aquel momento se dio a conocer que, en apariencia, la persona sospechosa manejaba un carro plateado.

“Hoy (19 de noviembre del 2022) hay mucho dolor en mi corazón, mi viejito lindo partió a la casa de Dios, no se fue de manera tranquila ni rodeado de su familia como siempre pensé que sería, no, él se fue de una manera muy dolorosa y triste, sufrió un accidente y la persona que lo atropello ni siquiera por humanidad se fijo lo que golpeó, espero que esa persona vea este mensaje y sepa el gran sufrimiento que hoy nos causa”, publicó Guzmán en su Facebook en aquel momento.

Un año antes, específicamente el sábado 27 de marzo del 2021, Alba también tuvo que hacerle frente a la muerte de su amada hermana, Adriana Marcela Castro Ureña, de 45 años y quien era la mamá de Luis David.

De momento se desconocen las circunstancias en las que Castro perdió la vida, solo se sabe, por la publicación de su hermana, que también fue por un accidente de tránsito.