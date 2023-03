En el Día de la Mujer, fiscala concluye que María Luisa Cedeño fue tratada peor que una cosa

Grettel Rosales Hidalgo, fiscala que fue parte de la investigación por el atroz crimen de la doctora María Luisa Cedeño Quesada, dijo durante sus conclusiones del juicio, que la anestesióloga fue tratada peor que una cosa.

Rosales, representante del Ministerio Público, pronunció esas palabras durante el marco del Día internacional de la Mujer y mientras se refería sobre uno de los imputados, de apellidos Miranda Izquierdo.

La fiscala mencionó que en el celular del acusado encontraron 120 mil imágenes pornográficas, con prácticas sexuales rudas donde se ejerce violencia, tal como la que sufrió la doctora Cedeño.

“Este tipo de prácticas son frecuentes en este dispositivo. El Tribunal pudo verlo.

“Este tipo de prácticas que se dan, evidencian esa cosificación de la mujer. En este caso, como señalo, la trata peor que una cosa”, dijo la fiscal.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020, en el hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio de Quepos.

La fiscal Grettel Rosales fue contundente en sus conclusiones. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

La fiscal explicó que, al analizar el celular de Miranda, notaron que del 14 al 17 de julio de ese mismo año, Miranda buscó de manera incansable tener encuentros sexual con mujeres, incluso hasta un trío.

“Es una persona que mantiene pornografía donde se evidencian tríos, orgías, prácticas sexuales denominadas rudas, donde se ejerce violencia en estas prácticas sexuales, donde hay introducción de brazos en cavidades anales y vaginales que coinciden precisamente con lesiones que la víctima presenta, de acuerdo con la autopsia”, detalló la fiscal.

Sostuvo que además de Miranda, los otros dos acusados, de apellidos Herrera Martínez y Bodaan, también tenían en sus celulares pornografía con prácticas violentas.

“Tenían pornografía con este tipo de prácticas. Donde lo que se evidencia es a la mujer como una cosa, como algo peor que una cosa, porque a una cosa no se le hace lo que se le hizo a la doctora y entonces guarda absoluta relevancia la información contenida en este dispositivo”, aseguró.

Miranda Izquierdo es uno de los acusados de matar a la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Albert Marín

Prueba dental

Rosales también se refirió a las supuestas marcas por mordedura que le dejaron a la víctima.

Ella alabó la labor del único odontólogo forense de Costa Rica, el doctor José Manuel Fernández Chaves, quien pudo ver de manera directa las lesiones que le provocaron a la doctora Cedeño.

La representante del Ministerio Público destacó este punto, ya que la defensa de Miranda Izquierdo presentó en el juicio a la doctora española María Aurora Valenzuela Garach, quien habría analizado las lesiones de la doctora Cedeño a través de fotografías.

“El odontólogo forense (José Manuel Fernández) fue llamado a la sala de autopsias por la patóloga forense, él vio esas lesiones (las de mordeduras y las demás que sufrió. No es lo mismo, aunque aquí los peritos nos han querido indicar que no hay diferencia en la pericia. No hay que ser perito, hay que ser solo ser humano para saber que no es lo mismo ver una foto que ver una lesión.

“No es lo mismo ver una foto de la autopsia que practicar la autopsia, no es lo mismo ver una foto de una lesión, que ver la lesión, porque claramente la posibilidad de observar esta lesión le va a permitir ver distintas variantes y le va a permitir los posibles mecanismos de la lesión que se pudieron haber presentado”, señaló la fiscal durante sus conclusiones del debate.

Estas marcas involucran a dos de los acusados, se trata del costarricense Miranda Izquierdo y al empresario holandés de apellido Bodaan.

María Luisa Cedeño Quesada fue asesinada en un hotel en Quepos. Foto: Tomada de Facebook.

Rosales agregó que en odontología forense no se establece un margen de error, solo un margen de limitaciones y que este no sería un dictamen concluyente, no obstante las marcas que encontró el odontólogo coinciden con los moldes dentales de Miranda y de Bodaan.

“Con la práctica forense y el estudio académico, con la actualización y la preparación esto le permite a un especialista palpar la lesión, ver y saber que lo que está observando es compatible con huellas de dientes”, sostuvo.

De acuerdo con las lesiones, a Bodaan lo relacionan con las huellas que le dejaron a la doctora Cedeño en la mejilla derecha y el antebrazo derecho.

Mientras que a Miranda lo vinculan con las marcas en el seno izquierdo, a nivel del pezón.