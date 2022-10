En medio de mucho dolor despidieron a uno de los policías fallecido en el Río Grande de Térraba

Johnny Rojas fue despedido este jueves. (La Teja)

El policía Johnny Rojas Hernández, de 28 años, fue despedido la mañana de este jueves 27 de octubre en Palmar Norte de Osa, en medio de mucho dolor de sus compañeros de trabajo y familiares.

Él fue uno de los tres oficiales que falleció en Cajón de Buenos Aires en un accidente ocurrido la noche del lunes 24 de octubre.

El hombre fue sepultado en el cementerio local y sus compañeros con mucha tristeza cargaron el ataúd hasta el nicho donde lo enterraron.

“Era un chavalo buena gente, que tenía toda una vida por delante, le gustaba mucho su trabajo, yo tenía días de no verlo, y la noticia me tomó como dicen como un balde de agua fría, hay mucha tristeza aquí en el pueblo porque sinceramente él no se metía con nadie, más bien era un servidor de la comunidad. No entiende uno así cómo ocurrió este accidente, es que es como si la fatalidad de confabuló contra los tres, muy triste y muy doloroso para sus familias, porque estaban trabajando en proteger a otros”, dijo Juan Rodríguez, amigo de Johnny.

El accidente en que fallecieron los tres policías todavía está en investigación, de momento lo que se sabe es que los policías Jordy Cerdas Jiménez, de 28 años, y su compañero César Navarro Vidal, de 45 estaban la noche del lunes custodiando los alrededores del río Grande de Térraba después de que se reportó que un carro cayó con dos ocupantes. Su labor era no permitir que otras personas entraran al sitio por ser peligroso.

El carro de los hombres que están desaparecidos apareció el martes. Foto: MSP

Una patrulla pasó por el sitio y encontró la patrulla encendida por lo que los oficiales se extrañaron y empezaron a buscar, el cuerpo de Jordy apareció a unos cuantos metros pero César estaba desaparecido.

Las autoridades montaron un operativo a primeras horas del martes en el que rescataron el cuerpo de Jordy y se percataron por varias huellas que se trató de un accidente y que aparentemente el carro que manejaba Johnny los embistió y cayó también al río.

Ese mismo martes fueron encontrados los cuerpos de César y Johnny en el río, también fueron encontrados los dos carros.

Los compañeros de delegación cargaron el ataúd. Policías de Costa RIca (La Teja)

La búsqueda de Giovanni Vargas Cabrera, de 46 años, y de Edgar Vargas Saldaña, de 30 años, se mantiene de ellos no se sabía nada desde el viernes de la semana pasada.

“Johnny maneja bien pero esa carretera es bastante peligrosa solo Dios sabe qué pasó”, dijo Rodríguez.