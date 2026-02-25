En persecución detienen a dos sospechosos del violento homicidio en Cañada Sur

Oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de dos hombres con un arma de fuego, quienes figuran como sospechosos de estar vinculados con el homicidio y los dos heridos graves registrados esta noche en Cañada Sur, San José.

Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, los hombres fueron ubicados y detenidos en el sector de San Francisco de Dos Ríos, luego de una persecución policial.

En este momento los tienen en custodia.

Un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ataque se dio dentro de una vivienda en Cañada Sur, un hombre fue asesinado y dos más fueron heridos de gravedad, por lo que los trasladaron al hospital. Uno de los heridos es un menor de 16 años que fue baleado en la cara.

El caso se mantiene en investigación.