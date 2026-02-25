Sucesos

En persecución detienen a dos sospechosos del violento homicidio en Cañada Sur

Un hombre fue asesinado y dos más fueron heridos, entre ellos un menor de edad

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de dos hombres con un arma de fuego, quienes figuran como sospechosos de estar vinculados con el homicidio y los dos heridos graves registrados esta noche en Cañada Sur, San José.

Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, los hombres fueron ubicados y detenidos en el sector de San Francisco de Dos Ríos, luego de una persecución policial.

En este momento los tienen en custodia.

Allanamientos en Guápiles
Un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ataque se dio dentro de una vivienda en Cañada Sur, un hombre fue asesinado y dos más fueron heridos de gravedad, por lo que los trasladaron al hospital. Uno de los heridos es un menor de 16 años que fue baleado en la cara.

El caso se mantiene en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cañada surbalacerapersecuciónhomicidiodetenidos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.