(Video) “En segundos todo fue un caos”: mujer relata el terror que vivió por las inundaciones en Guatuso

Varias personas fueron rescatadas en las inundaciones en Guatuso. Foto Cruz Roja (Cri/cortesia)

Maricarmen Rodríguez es una de las afectadas por las inundaciones en Guatuso, ella nos contó que pasó por momentos de mucho temor, pues nunca había vivido algo así.

“Mi esposo, por trabajo, nos trajo a vivir aquí hace tres meses, alquilamos una casita sencilla, llovió demasiado y cuando nos dimos cuenta, el agua la teníamos a media pierna, entraba agua por el frente y por el patio, en segundos todo fue un caos”, dijo la afectada.

La Cruz Roja realizó la evacuación de varias familias en las inundaciones en Guatuso

“La verdad que me asusté tanto que se me subió la presión, salimos con mis dos hijos y la perrita en el carro para ir a un lugar seguro, pero las calles estaban completamente inundadas como ríos, en algunas partes el agua nos llegaba a las ventanas y vimos varios animales y ganado tratando de buscar un lugar donde el agua estuviera más baja”, añadió.

La afectada nos contó que, incluso, en el camino subieron a una señora y su hija de 7 años al carro, porque venían en medio de la calle, porque su casa también estaba en peligro y buscaban salir.

Rescates por inundaciones en Guatuso (Cri/cortesia)

“Cuando las vi donde venían, se les veía solo la cabeza, me asuste demasiado porque pensé en una alcantarilla o algo que donde uno va caminando no las ve y que se las tragará, las llevamos al albergue. Una amiga de mi familia que no se vio afectada nos recibió, mientras esperamos a que el agua baje y volvamos a ver qué sirve, habíamos comprado todo cuando nos vinimos, pero lo importante ahorita es estar vivos”, dijo Rodríguez.

Así como esta familia, los bomberos y cruzrojistas debieron de colaborar en gran cantidad de rescates a familias que se vieron afectadas por las inundaciones, para sacarlas de sus casas y ponerlas a salvo.

80 personas fueron llevadas a albergues. Foto: Cruz Roja (Cri/cortesia)

“Se registraron fuertes lluvias en los cantones de Guatuso, Upala y Monterrey, provocando el desbordamiento de ríos e inundaciones en algunos sectores. Actualmente, la región presenta lluvias leves y seguimos monitoreando la situación de manera permanente”, informó Bomberos.

Los bomberos realizaron varias evacuaciones. Foto: Bomberos (bomberos/cortesia)

La Cruz Roja informó que movilizaron gran cantidad de ambulancias y personal para dar apoyo a la comunidad de Guatuso.

Las comunidades afectadas son Santa Marta, la Liga y Nazareth.

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, aseguró que realizaron múltiples evacuaciones en muchas viviendas.

En Katira ya se habilitó un primer albergue, según informó la Municipalidad de Guatuso, hay 83 personas albergadas, más de 50 son niños.

“Se nos reportan muchas viviendas y familias afectadas, la Cruz Roja está movilizando más recursos”, dijo Arias.

En la comunidad de Guatuso no solo se vieron afectadas casas, sino comercios, cultivos y muchos animalitos.

Varios conductores estuvieron en apuros. (cortesia/Cortesia)

Cuidado

Si usted tiene planes para este fin de semana, tome en cuenta que Costa Rica se encuentra en alerta verde por las intensas lluvias que se han presentado en varias zonas del país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) estableció esta alerta ante el paso de las ondas tropicales 16 y la 17, esta última se espera para el domingo 20 de julio.

Los vecinos del Caribe y la zona norte, de momento, son los más afectados por las lluvias.

Las fincas se convirtieron en ríos. (cortesia/Cortesia)

Las condiciones ventosas predominarán particularmente en el Pacífico Norte y el Valle Central.

Las lluvias que se estiman pueden generar inundaciones repentinas y saturación de alcantarillado en la zona norte y el Caribe Norte, ya que la saturación de suelos supera el 80% en estos lugares.