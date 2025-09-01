En tiroteo para matar a hombre, asesinaron a mamá y hieren a cuatro inocentes

El ataque a balazos ocurrido en las afueras de un bar en el centro de Limón cobró la vida de dos personas y dejó a otras cuatro heridas.

Ginette Martínez Loaiza, mujer inocente asesinada en Limón. Foto Facebook. (Facebook/Ginette Martínez Loaiza, mujer inocente asesinada en Limón. Foto Facebook.)

La balacera ocurrió la madrugada del domingo afuera del bar Don Juan, sin embargo, fue hasta este lunes que la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles, porque la oficina de prensa estuvo cerrada por el feriado.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en el lugar.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Sevilla, de 47 años, quien recibió impactos en el cuello, abdomen y brazos. Pese a la intervención de la Cruz Roja, fue declarado sin vida en la escena.

Se cree que el hombre era miembro de una banda.

En medio de la balacera, otras cinco personas resultaron heridas: cuatro mujeres y un hombre que serían víctimas colaterales.

Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Tony Facio en Limón donde una de las mujeres identificada como Ginnette Martínez Loaiza, de 34 años, falleció poco después de su ingreso. Ella presentaba heridas en el tórax, costado izquierdo, piernas y espalda.

Las demás víctimas sufrieron lesiones, principalmente en sus piernas y permanecen bajo atención médica.

Todos ellos se encontraban disfrutando en las afueras del local y no tuvieron escapatoria a la balacera que hicieron los pistoleros.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, aseguró que el hombre de apellido Sevilla sería el objetivo de los sospechosos.

“Le quitan la vida al supuesto objetivo y acaban con la vida de una víctima colateral, los sospechosos dispararon a todo el grupo, no estaban tomando juntos, sino el último trago para irse y resultan heridos”, explicó Soto

En la escena del crimen, los agentes judiciales localizaron al menos 24 casquillos de munición calibre .40, los cuales fueron levantados como parte de la investigación.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón lamentó la muerte de la mujer.

“Con profundo pesar la partida de Ginette Martínez Loaiza, integrante muy querida de la familia Judo Yarigai Caribe. Su alegría, amor y entrega quedarán grabados en nuestra memoria como un legado que nos dará fortaleza y unión”.

Añadien: “Acompañamos a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento, con la certeza de que su recuerdo vivirá siempre en cada uno de nosotros”.

El caso permanece en investigación para dar con los pistoleros.

Doña Ginnette era madre de dos hijos, ella era vecina del barrio Cristobal Colón.