Encuentran con vida a muchacha extranjera que fue arrastrada por el río más de un kilómetro

Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja.)

Lo que la tarde de este jueves inició como un trágico accidente acuático en una catarata en Limón, terminó por convertirse en un verdadero milagro.

Una muchacha extranjera, de 21 años, fue arrastrada por la corriente cuando se bañaba en una catarata, en el sector de Colinas de Guácimo, y contra todo pronóstico fue encontrada con vida.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual detalló que los rescatistas que realizaban la búsqueda encontraron a la joven en el cauce del río

“La mujer es extranjera, tiene 21 años y se encuentra en condición delicada, fue ubicada a más de un 1 kilómetro río abajo de donde ocurrió el incidente”, detalló la Benemérita.

Tras ser atendida por el personal médico, la muchacha fue extraída del río y será trasladada en una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja a un centro médico.