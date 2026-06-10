Sucesos

Encuentran con vida a mujer con Alzheimer tras intensa búsqueda en Naranjo

La mujer había salido de su vivienda y no regresó, por eso se activó la búsqueda

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Por Silvia Coto

Una mujer, de 77 años y con Alzheimer, fue encontrada durante la madrugada de este miércoles luego de permanecer varias horas desaparecida en una zona montañosa de Naranjo, en Alajuela.

La alerta fue recibida la tarde del martes, cuando familiares reportaron que la mujer había salido de su vivienda y no había regresado, situación que generó una gran preocupación debido a su condición de salud.

Mujer fue rescatada luego de que salió a caminar y se extravió
Mujer fue rescatada luego de que salió a caminar y se extravió (Cruz Roja/Cruz Roja)

Según informó la Cruz Roja, tras conocer el caso se activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, movilizando recursos especializados hacia el sector donde se le vio por última vez.

Los socorristas caminaron por varias horas, además, indicaron que las condiciones de búsqueda fueron complejas debido a la topografía de la zona y a la vegetación del lugar.

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Pasada la medianoche la mujer fue ubicada en un cafetal, donde permanecía desorientada.

La señora fue trasladada en condición urgente a un centro médico para una valoración más detallada. Ella presentaba lesiones leves, las cuales requerían atención especializada.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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