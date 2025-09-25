Enjambre de abejas deja siete personas afectadas en Cartago, una está grave

Las abejas afectaron a siete personas, una está crítica. (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

La Cruz Roja atiende una emergencia provocada por un enjambre de abejas en Cartago que ha dejado a siete afectados.

La emergencia ocurrió en Bosque San Rafael, en Cartago, donde se desplegaron siete ambulancias para atender a las personas afectadas.

Según la Cruz Roja, se reportan siete pacientes con picaduras, entre ellos cuatro hombres y tres mujeres.

Los socorristas confirmaron el traslado de tres de ellos a centros médicos: una mujer, de 72 años, en condición crítica; un hombre, de 46, y una mujer, de 64 años, en condición urgente.

“Cuatro pacientes fueron valorados en la escena y no requirieron traslado”, comunicó la Cruz Roja.

En el sitio se mantienen la Cruz Roja y Bomberos.