Entrenador Marco Delgado al final del juicio: “Ante los ojos de Jehová no he cometido ningún delito”

Marco Delgado insistió en su inocencia. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El exentrenador de la campeona Yokasta Valle, Marco Delgado, aseguró la tarde de este jueves durante el cierre del juicio que es inocente.

El Tribunal Penal de Pavas le dio la oportunidad de dar una última manifestación después de que su abogado Rafael Gairaud pidió a los jueces la absolutoria.

“Yo soy inocente de los cargos que se me acusan. He visto el desarrollo del debate y no entiendo mucho de leyes, no he visto nada que diga que Marco he cometido un acto, ante los ojos de Dios y ante los ojos de Jehová, no he cometido ningún delito”, dijo el acusado.

Añadió, “tengo un año de estar preso, me han castigado estando privado de mi libertad, lo más preciado que Dios me ha dado. Estoy privado de libertad injustamente”, dijo.

La sentencia se leerá este viernes 7 de octubre a las 11:00 de la mañana en los tribunales de Pavas.

Mario Andrés Castro, representante del Ministerio Público, pidió 85 años de prisión contra Marco Delgado Picado, de 61 años.

Delgado es sospechoso de 21 presuntos delitos de abuso sexual en contra de tres adolescentes que al momento de los aparentes hechos tenían entre 12 y 13 años.

Estos hechos habrían ocurrido en San Josecito de Alajuelita.

En las conclusiones, el Fiscal pidió la absolutoria de tres de los 21 delitos que pesan sobre Delgado.