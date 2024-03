¿Es permitido hacer Canyoning en Turrialba? El deporte que casi cobra la vida de una española

Canyoning o barranquismo es un deporte extremo que consiste en lanzar cuerdas por cataratas y lanzarse por barrancos y recorrer cañones, ríos, pasan por montaña en algunas ocasiones solo sujetados de una cuerda, otras nadando y hasta caminando por montaña.

En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) explicaron que practicar este deporte en esta zona del cañón del río La Palma en las faldas del volcán Turrialba, sí es permitido, debido a que no están en una área de protección, sino en propiedades privadas y solo deben pedir permiso a los respectivos dueños.

“Estos turistas se encontraban en unas fincas aledañas, no estaban dentro del parque Nacional del Volcán Turrialba, por esa razón no es turismo ilegal y se desconoce si ingresaron con permiso del dueño de la finca, pero esto no es algo que nosotros controlemos”, explicó Mauro Vargas, del Sinac.

Toros Canyoning Group nos muestra en qué consiste este deporte extremo, en el que se salta siempre sujeto de cuerdas. (Toros Canyoning Group)

La española, de nombre Isabel, pertenece a la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES), es bombera y tiene experiencia en este tipo de deportes extremos.

Isabel realizaba un rapel de aproximadamente 45 metros, otros de sus compañeros habían descendido cuando ella lo realizaba y, por razones que no están claras, ella cayó desde la altura, se desconoce de cuántos metros, pero es un milagro que sobreviviera, pese a que sufrió fracturas en el cráneo, tórax, cadera y manos.

No se sabe si un anclaje falló o alguna piedra cayó y la botó a ella, la turista está internada en el hospital San Rafael de Alajuela tras pasar dos noches con temperaturas extremas de frío y fuertes lesiones; este lunes en la mañana la rescataron en un helicóptero y sus demás compañeros siguen caminando por montaña para salir de esta zona.