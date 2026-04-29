Escalofriantes coincidencias en homicidios de mujeres llevaron a capturar a un presunto asesino serial en Limón

Las autoridades judiciales detuvieron a un hombre de apellido Forbis, conocido con el alias de Zapatero, sospechoso de actuar como un presunto asesino serial en perjuicio de mujeres en condición de indigencia en Limón.

Según las autoridades, las investigaciones permitieron detectar importantes coincidencias entre el caso más reciente que se le atribuye y una serie de homicidios ocurridos en el 2011.

De acuerdo con el Ministerio Público, en enero, febrero y junio del 2011 fueron encontrados los cuerpos de tres mujeres en circunstancias similares: todas presentaban señales de delitos sexuales y habrían sido asesinadas mediante asfixia.

Un hombre de apellido Forbis, conocido con el alias de Zapatero, es señalado como un asesino serial de Limón, la captura ocurrió el 29 de abril del 2026. Foto: Fiscalía (Fiscalía/Fiscalía)

Las autoridades judiciales consideran que en aquella época se registraron acciones propias de un asesino serial que atacaba principalmente a mujeres en condición de vulnerabilidad.

La captura de Forbis se dio por una investigación liderada por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Limón, que lo vincula con los delitos de violación y homicidio en perjuicio de una mujer de 50 años identificada como Elsie Yolanda Martínez Ramírez.

El caso ocurrió el 28 de diciembre del 2019, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en una playa de Cieneguita.

“El trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial y los análisis realizados en el laboratorio de genética forense, se logró determinar coincidencias relevantes entre el perfil genético del sospechoso y la víctima", señalaron en el Ministerio Público.

Además, la prueba científica generó una coincidencia preliminar con indicios recolectados en los homicidios investigados desde el 2011.

Este miércoles, al sospechoso se le tomó la declaración indagatoria y la Fiscalía solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal para mantenerlo ligado al proceso.