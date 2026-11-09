Escuela de Alajuela hizo este homenaje para despedir a niño que habría muerto a manos de su mamá y pareja

Un lazo negro colocado frente a la escuela Aeropuerto, en Alajuela, recuerda la tristeza que dejó la muerte de Julián, el pequeño estudiante que falleció en circunstancias que son investigadas como un posible homicidio.

La comunidad educativa de ese centro educativo lamentó la partida del niño, quien habría sido víctima de agresiones por parte de su mamá y la pareja de esta, según la investigación judicial.

Además del lazo negro, la escuela publicó una esquela en sus redes sociales para expresar el cariño que le tenían al pequeño y acompañar a quienes sienten su ausencia.

LEA MÁS: Esta es la medida que tomará el PANI tras la muerte de un niño que habría sido agredido por su mamá y la pareja de esta

El pequeño dejó una huella entre quienes compartieron con él en la escuela. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

“Con profundo pesar, la comunidad educativa de la escuela Aeropuerto lamenta el sensible fallecimiento de nuestro querido estudiante Julián. Su partida deja una profunda tristeza en nuestros corazones y en quienes tuvieron la dicha de compartir con él”, señalaron en la publicación.

El pequeño fue sepultado por su familia materna en Cartago.

Por este caso, la mamá del niño y su pareja, ambas sospechosas de su muerte, cumplen seis meses de prisión preventiva mientras las autoridades investigan lo ocurrido.