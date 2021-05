“Como a los quince minutos de estar tirado en el piso llegó la Cruz Roja. Eran conocidos, porque por los accidentes en la zona siempre nos veíamos, me montaron en la ambulancia, me revisaron y me dijeron 'tranquilo que de esto no se muere hoy'. Fue en ese instante que me relajé porque estaba muy nervioso. Pero la verdad ese día no me tocaba morirme, me pegaron un balazo y no me mataron, me tiraron un segundo disparo y no me pegaron… me salvé”, afirmó este valiente, quien sigue trabajando con la Policía de Tránsito después de un largo proceso de rehabilitación.