Espera de tres años por justicia llena de dolor a mamá de digitador fallecido en accidente

La ausencia de Josué David Porras Zúñiga, de 29 años, se siente día con día en la casa de sus padres. Él murió atropellado por un bus y su familia espera desde hace ya casi tres años una señal de justicia.

Josué Porras acompañaba a sus padres, ellos lloran su ausencia

Doña Mirania Zúñiga, su madre, nos contó que para ella la vida cambió, y ha sido terrible tener que entender que su hijo, él que más la acompañaba, ya no está.

Ella asegura que no solo tuvo que vivir el dolor más grande para una madre, como es perder a un hijo, sino también afrontar el hecho de que el caso de su retoño no avanza en los tribunales.

“Hemos esperado mucho para ir a audiencia, nos fijaron fecha para setiembre, y uno espera a que llegue ese tiempo con una angustia y miles de sentimientos, y vuelven a cancelarla y ahora debemos esperar hasta agosto”, dijo la mamá.

La tragedia golpeó a la familia del joven el 3 de marzo de 2022. Según doña Mirania, su hijo siempre salía temprano de la casa a correr.

“Él salió a las 5:30 a.m. para hacer su rutina de ejercicio y nunca regresó. Era digitador y tenía que conectarse a las 7 de la mañana, porque trabajaba virtual. Cuando yo vi que no regresaba ni contestaba, llamé a sus amigos, y al rato me dieron la noticia que me lo había matado el bus. Yo solo recuerdo que pegaba unos gritos como loca del dolor, de la desesperación”, recordó la mamá.

El accidente ocurrió en el centro de Heredia, a 600 metros de la delegación policial, en la conocida esquina de los choques.

La muerte de Josué fue inmediata.

Una cámara captó el accidente y cuando el chofer del bus se fue del sitio. (Corer/Cortesia)

Testigos del accidente mencionaron que Josué podría haber estado escuchando música con unos audífonos, los cuales fueron encontrados por los investigadores. Sin embargo, su madre aseguró que su hijo no los llevaba puestos en ese momento y, según ella, eso se constató con un video.

El joven iba a cruzar la calle y el bus al avanzar no vio a Josué y lo atropelló con la llanta delantera derecha.

El conductor del autobús no se percató del impacto y continuó su camino. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este no se dio cuenta de lo ocurrido y fue poco después que lo alcanzaron y le avisaron.

Al chofer le hicieron la alcoholemia, pero el resultado fue negativo.

Para Mirania fue durísimo dar la noticia a su esposo, quien estaba trabajando, y a su otro hijo, que se encontraba en París.

La mamá se encuentra a la espera de que se realice la audiencia para ver si el caso de su hijo tiene o no justicia.

“Esto es algo que yo no se lo deseo a nadie, mi hijo era compañía para nosotros, siempre estaba pendiente y se preocupaba por el papá y por mí. Cuando esto pasó él no andaba haciendo nada malo, y le duele a uno mucho vivir sin él, lo extrañamos mucho”, comentó.

“Hay días muy difíciles, solo Dios nos ha dado fuerzas para seguir, porque tenemos que seguir viviendo”, comentó la mujer.

La madre de Josué expresó el dolor que la espera para que el caso llegue a los tribunales ha causado en la familia: “Estas esperas duelen mucho para la familia porque nosotros necesitamos cerrar este capítulo tan lleno de dolor”.

La Teja consultó sobre el expediente del caso en la Fiscalía. “En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó que la causa se encuentra en el Juzgado Penal con solicitud de sobreseimiento definitivo”.

El sobreseimiento se da cuando no se encuentran suficientes elementos de prueba para elevar un caso a juicio. Sin embargo, eso solo lo puede decidir un juez en una primera audiencia que no se ha realizado.

Consultamos al Juzgado Penal por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial sobre el expediente y la solicitud de la Fiscalía, pero no dieron respuesta al cierre de esta nota.