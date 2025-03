Esposa de Celso Borges denuncia supuesta evación salarial del jugador, esto dice Alajuelense

El club manudo aseguró que desmintió que existiera alguna irregularidad o evasión relacionada con el salario de Celso Borges. Fotografía: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

La Liga Deportiva Alajuelense se refirió al tema de la denuncia que la esposa de Celso Borges, una española apellidada Peralta, presentó contra el jugador manudo y su padre, Alexandre Guimaraes, técnico de ese mismo equipo, por un caso de supuesta violencia doméstica.

La institución rojinegra, ante una consulta hecha por La Teja, habló de esta situación principalmente porque en la denuncia que la europea presentó ante el Juzgado de Violencia Doméstica de Pavas dice, según ella, que Borges supuestamente estaría reportando un salario muy por debajo al que recibe ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda.

“El demandado es jugador titular de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, con la que devenga un salario de más de XX millones mensuales, sin embargo, el demandado altera su declaración sobre la renta ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde declaran un salario de más o menos xx millones de colones mensuales. Además de ocultar contratos de premios y bonificaciones recibidos”, señala la mujer en su denuncia.

LEA MÁS: Valiente papá cumplió su palabra y sacrificó su vida por salvar a hija

Sobre esta situación específica, la Liga fue contundente al descartar cualquier tipo de evasión tributaria, asegurando que en la institución manuda todo se encuentra en orden según lo establecido en la ley.

“Falso. Absolutamente falso. Todos los salarios de los colaboradores de Liga Deportiva Alajuelense son reportados en su totalidad a la CCSS. Esto ha sido corroborado por la CCSS en la inspecciones realizadas en los últimos meses”, indicó la Liga a este medio.

Roger Guevara, abogado que representa a Celso y a su padre en este proceso, también descartó que el jugador haya ocultado o alterado algún informe relacionado con sus ingresos.

“Las aseveraciones son enérgicas, abstractas e irresponsables, no aporta ni una sola prueba que sustente eso. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tema salarial como tal no lo reporta Celso, lo reporta el patrono, en este caso se está reportando el 100% de lo que él gana como jugador de Liga Deportiva Alajuelense, entonces es una completa falsedad. Hacienda no tiene nada que ver en temas del salario, el que tiene el deber de reportar y hacer las retenciones y pagar es el patrono.

“Con respecto a los ingresos que Celso haya tenido por cualquier otro tema que no haya sido salario, todo se ha reportado a la administración tributaria de la forma debida y se ha cancelado el impuesto que corresponde”, argumenta Guevara.

LEA MÁS: Tragedia que cobró la vida de dos muchachos de 18 y 21 años sacudió a La Llorona

En cuanto a la denuncia por supuesta violencia doméstica presentada contra el jugador y el técnico manudos, el club indicó que se trata de un tema personal que ya está siendo atendido por ambos.

“En relación con lo consultado, el entendimiento de la institución es que se trata de un tema privado vinculado con una disputa de carácter patrimonial por el divorcio de Celso, que de alguna forma ha involucrado a Guima por ser su padre. También entendemos que es un tema que ya se está manejando a nivel judicial y entre abogados, por lo que es ahí donde deberá resolverse”, añade el club rojinegro.

El Juzgado de Violencia Doméstica de Pavas dictó varias medidas contra Celso y Guima, pero ninguna de estas les impide continuar con su participación en Alajuelense.