“Uno lo revive, uno dice: “¡Ay Dios! ¿Por qué otra familia más?”. Yo me pongo en el pellejo de esa familia y pienso en todo lo que he sufrido. Yo le pido a Dios que les dé fortaleza, porque uno lo ha vivido en carne propia y no quisiera que alguien más tuviera que pasar por eso”, dijo Fernández.