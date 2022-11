Esposa de trabajador que murió atropellado junto a compañero denunciará a conductor

Yesenia Lizano, esposa de Óscar Ricardo Vargas Ureña, denunciará en la Fiscalía al conductor de apellido Chanto que atropelló a su marido y cuyas lesiones le provocaron la muerte.

Óscar murió junto a su compañero de trabajo Wálter Alonso Ortiz Zúñiga, a 25 metros de su trabajo en el proyecto de la carretera de Circunvalación norte, que pasa cerca del hotel de paso El Edén, en Goicoechea, San José.

Este lunes Óscar fue cremado y en la noche sus seres queridos hicieron un culto en su honor para despedirlo.

“Voy a poner la denuncia... quiero bloquear los pensamientos hacia ese conductor, no quiero pensar en él, pero tampoco quiero que quede impune”, manifestó la esposa.

Chanto, quien estaba hospitalizado con custodia, deberá señalar en la Fiscalía los hechos que llevaron a cometer el homicidio culposo.

Pese a todo el dolor de perder a su compañero de vida, señala que en su corazón le queda el consuelo de todo el amor que él le dio, además que siempre la llevó hacia los caminos de Dios.

“Nos amábamos tanto, en la madrugada antes de irse a trabajar me dio un beso como siempre, me dijo que me amaba y ese es el consuelo que a mí me queda y me da fortaleza”.

“Él era muy fuerte y entregado a Dios, un hombre muy temeroso de Dios, sé que está descansando en su presencia”, manifestó.

Óscar Ricardo Vargas Ureña, de 47 años y Wálter Alonso Ortiz Zúñiga constructores fallecidos en mortal atropello por el hotel de paso El Edén. Foto: Cortesía

Recordó que se enteró de la fatalidad por una llamada que le hizo el esposo de una prima de ella, quien fue mecánico en la misma empresa que trabaja Óscar; esta persona la llevó al sitio del accidente y aunque fue difícil ver a su ser amado en la calle sin vida, de alguna manera lo pudo despedir.

“Los compañeros me rodearon, todos me hablaban maravillas de él, fue un excelente ser humano, esposo, papá e hijo”, dijo entre lágrimas.

Ella llegó al sitio del accidente y allí le entregaron las pertenencias y estuvo cuando se llevaron el cuerpo a la morgue.

Constructores que murieron atropellados estaban a 25 metros de su trabajo

La señora decidió quedarse con los recuerdos de un esposo esforzado por la familia.

“Él había logrado muchas cosas, entró haciendo los trabajos más duros y Dios le dio el privilegio de sacar la licencia B3, era operario de maquinaria pesada, bodeguero, arreglaba todo lo electrónico. Era un hombre que lo que se proponía lo lograba”, señaló.

Afirmó que este domingo a Óscar no le tocaba trabajar, pero en la empresa le dijeron que debía ir por ser fin de mes.

Yesenia le cumplió su último deseo de no velarlo, solo cremarlo.

“Le vamos a hacer un culto de agradecimiento a Dios por el tiempo que él nos lo prestó iglesia Comunidad Cristiana Fuente de Paz en Coronado a las 7:00 de la noche de este lunes”, dijo.