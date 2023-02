Esposo de Bodaan se enteró del crimen en el hotel porque guarda lo despertó para contarle

Yadder Danilo Obando, esposo del empresario holandés Harry Bodaan, afirmó en el juicio por el homicidio de María Luisa Cedeño Quesada que se enteró del crimen porque el guarda del hotel lo despertó para contarle.

El guarda es de apellidos Castro Granados y es uno de los testigos citados para este debate que aún no aparece para que dé su declaración de lo que sabe sobre estos hechos.

Obando recordó que el lunes 20 de julio se levantó como de costumbre, cerca de las 7 de la mañana, para ayudarle a Bodaan con su aseo personal, pues asegura que estaba recién operado y le costaba desenvolverse por sí mismo.

“Posteriormente me volví a acostar. Al mediodía me despertaron. (Nombre del guarda) ingresó a mi habitación, yo estaba boca abajo y él tocó mi espalda y me dijo: ‘levántate, levántate’. Le dije: ‘¿Qué pasó?’, me contestó: ‘encontraron a una persona muerta en una habitación’”, recordó Yadder.

El abogado y notario Yadder Danilo Obando, esposo del empresario Bodaan, dio detalles de cómo supo del asesinato de la doctora Cedeño.

Asegura que en ese momento se despertó de una vez y lo primero que pensó es que la persona murió por covid.

Menciona que le pidió explicaciones al guarda de qué era lo qué había pasado.

“Solo me decía: ‘una mujer murió, una mujer murió', pero no me dio más explicaciones. Básicamente así fue como me enteré”, detalló Yadder.

Recordó que en ese momento se lavó los dientes, se amarró el pelo y se fue para la sala principal del hotel La Mansión Inn.

Aseguró que nunca vio a la doctora María Luisa Cedeño en el hotel y se enteró que era la fallecida porque la recepcionista andaba en la mano la reservación de ella.

Mencionó que en ese momento el guarda caminaba de arriba para abajo dentro del hotel.

Además, aseguró que el único que no estaba en la sala principal del hotel era el nicaragüense de apellidos Herrera Martínez, otro de los sospechosos del crimen de la doctora.

Yadder menciona que nunca vio a la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Tomadas de FB

Mencionó que Lester Jiménez Rivera, el empleado de mantenimiento del hotel, le dijo que fuera a ver si de verdad la víctima estaba fallecida.

“Lester me dijo: ‘Danilo anda a ver si está respirando’, le dije que no iba a ir ver eso.

“Yo no fui, lógicamente, tenía una mezcla de emociones como asco, susto, impresión, preocupación y sobre todo quería saber más de lo qué había pasado”, manifestó Yadder.