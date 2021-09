Esposos ahorraron para comprar camión de agencia y en 12 horas se lo robaron

Un verdadero calvario está viviendo el matrimonio de Jorge Jiménez y Jessica Budini, quienes ahorraron para comprarse un camión de agencia y una vez que se los dieron, se los robaron en cuestión de 12 horas.

Desde la madrugada de este miércoles 1 de setiembre viven una pesadilla al ver como los antisociales los dejaron sin uno de ‘los principales machetes de trabajo’.

La ilusión para los esposos era muy grande por la adquisión para trabajar.

La pareja fue este martes por el camión a una agencia en La Uruca, San José, se lo llevaron para la casa en San Miguel Oeste, de Naranjo y al amanecer del miércoles ya no estaba.

“Lo sacamos a las cuatro de la tarde del martes, nos vinimos hacia Palmares, pasé por la casa de mi hermano cerca de las seis de la tarde para que lo viera, ya que él trabaja conmigo, estábamos emocionados de tenerlo, luego fuimos a una reunión, finalmente lo guardé a la orilla de la casa donde siempre hemos dejado el carro, eran cerca de las 11 de la noche”.

“El miércoles a las 5:30 de la mañana me asomé por la ventana y vi que ya no estaba, no lo pudimos ni estrenar”, contó indignado Jiménez.

Ellos pusieron la denuncia en el OIJ y piden ayuda para que se los devuelvan, han pasado días emocionalmente horribles.

“El golpe sicológico es lo más fuerte de asimilar, nos hemos pegado nuestras lloradas porque tuvimos una ilusión y nos llevamos un golpe muy duro.

“Nunca habíamos sacado un camión o un carro del año y de agencia, ahora estamos con la incertidumbre de si aparece o no, de feria el señor del seguro nos terminó desanimando porque nos dijo que en estos casos los camiones no aparecen, que cuesta mucho, solo confiamos en Dios”, señaló afectado.

El caso del camión robado es investigado por el OIJ luego de recibir la denuncia.

La pareja hasta compartió en redes sociales la alegría de la adquisición y al día siguiente también informó sobre la tristeza por el robo.

“Esto es algo tan insólito, no sé si alguien en Costa Rica le habrá pasado eso, que en menos de doce horas le roben un camión, es algo tan duro, si uno lo hubiese trabajado un año por lo menos algo de plata se le saca, también dolería, pero imagínese sacar un camión y a las 12 horas ya no tenerlo”, expresó.

Este matrimonio es de los pulseadores, ellos se reinventaron con la pandemia y comenzaron a fabricar muebles, la empresa de ellos se llama Muebles Jiménez, por eso es que buscaron un camión, para hacer las entregas.

“Con esto de la pandemia nos pusimos un negocio que gracias a Dios fue prosperando, es una venta de muebles, siempre jalábamos muebles con una buseta y una carreta, luego compramos un camión de segunda y hasta ahora tuvimos la oportunidad de tener uno nuevo.

“No somos una empresa grande, pero sí hemos ido creciendo, la idea era tener una mejor presentación y mayor crecimiento para la empresa”, dijo.

La pareja hasta ya había coordinado para rotular el vehículo.

El camión tenía un dispositivo GPS, pero este lo desconectaron a las 4:30 de la madrugada del miércoles.

El chuzo es blanco, con placa temporal AGV 2295, no tiene placas metálicas.

Al cierre de edición de este jueves trascendió que el chasis del camión apareció, por lo que el camión habría sido desarmado.

No lograron llevarse camión viejito

Luego de haber denunciado el robo, la pareja regresó desanimada a casa, donde también tenían el camión de segunda y notaron que también se lo quisieron robar.

“Lo impresionante es que también nos intentaron robar el otro camión, nos dimos cuenta cuando regresamos, porque tenía varios cables tirados, este camión tiene un ‘corto’ y por eso no se lo pudieron robar.

“Esto es lo más triste, que el camión viejito no se lo pudieron robar y el nuevo que supuestamente viene con más seguro fue el que se robaron y la empresa del GPS no nos da respuesta”, dijo el pulseador, quien no pierde la fe de que aparezca.

El caso lo llevan las autoridades judiciales, si usted tiene información no dude en llamar a la línea confidencial del OIJ, el 800-8000-645.